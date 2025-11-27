باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که هنوز خون فلسطینیان بر زمین خشک نشده و صحنه‌های کشتار‌های رژیم صهیونیستی در غزه از حافظه جهان آزاد پاک نشده است، امارات و اسرائیل بار دیگر با شتاب به سمت احیای پروژه بحث‌برانگیز «راه آهن صلح» حرکت کرده‌اند؛ طرحی که قرار است ابوظبی را به بندر حیفا در غرب اراضی اشغالی متصل کند؛ همان پروژه‌ای که ادعا می‌شد با آغاز جنگ نسل‌کشی علیه مردم غزه متوقف شده است.

طبق گزارش روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت»، مِیری ریگو، وزیر حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی، چند روز پیش در سفری محرمانه به ابوظبی، مذاکرات تازه‌ای درباره این پروژه عادی‌ساز انجام داده است.

ریگو در این دیدار با مقامات بلندپایه شرکت «قطارات الاتحاد» در امارات جلسه داشته و تلاش کرده است قطار فوق‌سریع مدنظر تل‌آویو را که قرار است تجارت بین رژیم صهیونیستی و کشور‌های خلیج فارس را تسهیل کند، تبلیغ نماید.

در این مذاکرات، طرفین بار دیگر ایده‌ای را که سال‌هاست مطرح می‌شود روی میز گذاشته‌اند: انتقال کالا‌های وارداتی از هند از طریق خطی ریلی که امارات، عربستان و اردن را طی کرده و در نهایت به بندر حیفا برسد؛ سپس از طریق مدیترانه به اروپا و آمریکا ارسال شود.

گزارش‌ها تنها به این موارد محدود نمی‌شود. شبکه عبری i۲۴NEWS نیز فاش کرده که آماده‌سازی برای ساخت خط ریلی بین بندر حیفا و ابوظبی حتی در میانه جنگ علیه غزه ادامه داشته است؛ به‌گونه‌ای که طبق اطلاعات منتشرشده، در سکوت کامل رسانه‌ای و در دل تنش‌های نظامی، مراحل عمرانی نخست این پروژه آغاز شده و اکنون در وضعیت «پیشرفت قابل‌ملاحظه» قرار دارد.

پیشروی پنهان پروژه ریلی اسرائیل–امارات در دل جنگ

براساس اطلاعات موجود، در نشست محرمانه‌ای که چند روز پیش در ابوظبی برگزار شد، دو طرف توافق کرده‌اند تا به‌زودی نشست‌های مشترکی با حضور مدیران‌کل راه‌آهن امارات و اسرائیل تشکیل دهند. همچنین تصمیم گرفته شده یک نهاد مشترک برای سامان‌دهی عبور قطار‌ها و مدیریت مسیر ایجاد شود.

در یکی از بند‌های توافقات پشت‌پرده، طرحی نیز بررسی شده که براساس آن، خط ریلی پیشنهادی از جنوب بحرالمیت و میان مرز اردن و اراضی اشغالی عبور کند تا از بروز تنش‌های سیاسی احتمالی جلوگیری شود؛ اقدامی که نشان‌دهنده تلاش تمام‌عیار برای زدودن هرگونه مانع سیاسی پیش‌ِروی این پروژه است.

شبکه i۲۴NEWS همچنین گزارش داده است که عملیات ساخت این خط ریلی میان حیفا و ابوظبی در دوره حملات گسترده به غزه متوقف نشده و حتی بخشی از زیرساخت‌های اولیه آن به‌صورت پنهانی پیش رفته است؛ موضوعی که اکنون با افشای رسانه‌ای، به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی، سیاسی منطقه تبدیل شده است.

احیای طرح قدیمی «ریل صلح» با رنگ و بوی اقتصادی

ایده «خط آهن صلح» موضوع تازه‌ای نیست. این طرح نخستین بار در نوامبر ۲۰۱۸ از سوی یسرائیل کاتس که آن زمان وزیر حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی بود در نشست مسقط به کشور‌های عربی معرفی شد. او این پروژه را مسیری برای اتصال خلیج فارس به اراضی اشغالی از طریق اردن معرفی کرد.

پس از آن، این طرح وارد چارچوب بزرگ‌تری به نام «کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا» (IMEC) شد؛ مسیر اقتصادی‌ای که قرار بود هند را از طریق راه‌آهن و خطوط حمل‌ونقل دریایی به خاورمیانه و سپس اروپا وصل کند.

تل‌آویو و ابوظبی تلاش کردند پروژه ریلی خود را بخشی از این کریدور معرفی کنند تا پذیرش سیاسی و اجتماعی آن در منطقه، به‌ویژه در کشور‌هایی مانند عربستان، ساده‌تر شود؛ کشور‌هایی که همچنان مخالفت با عادی‌سازی را تا زمان تحقق راه‌حل واقعی برای فلسطین اعلام کرده‌اند.

اما آنچه این پروژه را اکنون دوباره زیر ذره‌بین قرار داده، فضای افکار عمومی است. با ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و ثبت موارد متعدد قتل‌عام، اکثریت ملت‌های منطقه بیش از هر زمان دیگر با هرگونه عادی‌سازی مخالفت می‌کنند.

موج خشم ملت‌های عرب و مسلمان پس از جنگ دو ساله بر غزه به حدی رسیده که حتی دولت‌هایی که پیشتر مسیر عادی‌سازی را در چارچوب توافق ابراهیم آغاز کرده بودند، ناچار شده‌اند بسیاری از همکاری‌های علنی را متوقف کنند

آیا ابوظبی در حال احیای روند عادی‌سازی است؟

پرسش اصلی اکنون این است: دیدار محرمانه ابوظبی و مذاکرات تازه درباره خط ریلی، نشانی از تلاش امارات برای بازگرداندن روند عادی‌سازی و پیوند‌های اقتصادی با تل‌آویو به شرایط پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است؟

یا اینکه منطقه در شرایط کنونی، چه از نظر سیاسی و چه به دلیل فشار افکار عمومی، هنوز آمادگی اجرای چنین پروژه‌هایی را ندارد؟

واقعیت آن است که هرچند برخی دولت‌ها مایلند همکاری‌های اقتصادی با رژیم صهیونیستی را احیا کنند، اما پایگاه اجتماعی این روند به شدت تضعیف شده است.

افکار عمومی در سراسر منطقه، به‌ویژه پس از جنایات یک‌سال‌ونیمه در غزه، هرگونه مشارکت با رژیمی را که همچنان تحت اتهام جنایت علیه بشریت قرار دارد، خیانت به خون فلسطینیان می‌دانند.

در چنین فضایی، هر حرکت اقتصادی یا سیاسی که بوی عادی‌سازی بدهد، با واکنشی شدید روبه‌رو می‌شود. با این حال، تل‌آویو و برخی هم‌پیمانانش همچنان تلاش می‌کنند با استفاده از برچسب «پروژه‌های اقتصادی» مسیر‌های جدید همکاری را فعال کنند؛ مسیری که اکنون با عنوان «سکه حدید السلام» دوباره بر سر زبان‌ها افتاده، اما برای بسیاری، چیزی جز قطار خون و عادی‌سازی نیست.

اینکه این پروژه در نهایت عملی خواهد شد یا نه، بیش از آنکه به میز مذاکرات تکیه داشته باشد، به تحولات میدانی و مقاومت مردم منطقه در برابر عادی‌سازی بستگی دارد؛ مقاومتی که امروز قوی‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد.

