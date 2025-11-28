هواشناسی استان تهران از ماندگاری هوای آلوده تا اواسط هفته آینده خبر داد، در این مدت غلظت آلایندگی هوا بیشتر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان تهران از امروز جمعه تا اواسط هفته آینده با تداوم پایداری و سکون نسبی هوا و عدم وزش باد قابل ملاحظه به ویژه در مناطق پرتردد شهری آلاینده‌ها انباشته می‌شود و کیفیت هوا کاهش می‌یابد و به همین سبب در این مدت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش دید نیز مورد انتظار است.

همچنین از شامگاه دوشنبه تا روز سه‌شنبه هفته جاری در ارتفاعات و مناطق غربی گاهی بارش پراکنده مورد انتظار است و از عصر سه. شنبه در پاره‌ای از مناطق، به ویژه بخش‌های جنوبی و غربی این استان، وزش باد افزایش می‌یابد؛ وزش باد شدید گاهی شدید است و با کاهش غلظت آلاینده‌های جوی همراه خواهد بود.

اداره کل هواشناسی استان تهران برای پنج روز آینده آسمان این استان را صاف تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش بینی کرد.

همچنین آسمان تهران روز شنبه صاف و غبارآلود با حداقل دمای ۶ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.