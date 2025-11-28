هواشناسی استان تهران از ماندگاری هوای آلوده تا اواسط هفته آینده خبر داد، در این مدت غلظت آلایندگی هوا بیشتر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان تهران از امروز جمعه تا اواسط هفته آینده با تداوم پایداری و سکون نسبی هوا و عدم وزش باد قابل ملاحظه به ویژه در مناطق پرتردد شهری آلاینده‌ها انباشته می‌شود و کیفیت هوا کاهش می‌یابد و به همین سبب در این مدت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش دید نیز مورد انتظار است.

همچنین از شامگاه دوشنبه تا روز سه‌شنبه هفته جاری در ارتفاعات و مناطق غربی گاهی بارش پراکنده مورد انتظار است و از عصر سه. شنبه در پاره‌ای از مناطق، به ویژه بخش‌های جنوبی و غربی این استان، وزش باد افزایش می‌یابد؛ وزش باد شدید گاهی شدید است و با کاهش غلظت آلاینده‌های جوی همراه خواهد بود.

اداره کل هواشناسی استان تهران برای پنج روز آینده آسمان این استان را صاف تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش بینی کرد.

همچنین آسمان تهران روز شنبه صاف و غبارآلود با حداقل دمای ۶ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.

برچسب ها: هواشناسی ، آلودگی هوا
خبرهای مرتبط
رئیس راهور تهران اعلام کرد:
اجرای طرح زوج و فرد فردا از در منازل از ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰
کشف پدیده‌ای شگفت‌انگیز در ژاپن
جزئیات فعالیت بانک‌های استان تهران اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدارس و دانشگاه‌های استان تهران مجازی شد
اثرات مخرب «گُل» در ایران از تمام مخدر‌های دیگر بالاتر است
جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران برگزار می‌شود
تداوم آلودگی هوا در تهران/ هوا «ناسالم» برای همه
اجرای طرح زوج و فرد فردا از در منازل از ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰
۴ کشته در حوادث رانندگی تهران طی یک هفته
خودرو‌های داخلی؛ عامل بیش از ۹۰ درصد تصادفات جاده‌ای کشور
پاکسازی محور تجریش تا شریعتی از بساط گستران با تأکید بر لزوم گذر‌های آزاد و ایمن
با اکثریت آرا دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی ابقا شد
سه نقطه حادثه خیز درشاهراه های ارتباطی منطقه ۱۸ ایمن سازی شد
آخرین اخبار
هوای آلوده در پایتخت ماندگار است؛ باران از دوشنبه در ارتفاعات
دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی با اکثریت آراء ابقا شد
جاده هراز یکطرفه شد
اجرای طرح زوج و فرد فردا از در منازل از ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰
مدارس و دانشگاه‌های استان تهران مجازی شد
جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران برگزار می‌شود
اثرات مخرب «گُل» در ایران از تمام مخدر‌های دیگر بالاتر است
با اکثریت آرا دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی ابقا شد
سه نقطه حادثه خیز درشاهراه های ارتباطی منطقه ۱۸ ایمن سازی شد
پاکسازی محور تجریش تا شریعتی از بساط گستران با تأکید بر لزوم گذر‌های آزاد و ایمن
خودرو‌های داخلی؛ عامل بیش از ۹۰ درصد تصادفات جاده‌ای کشور
۴ کشته در حوادث رانندگی تهران طی یک هفته
تداوم آلودگی هوا در تهران/ هوا «ناسالم» برای همه
تکمیل روند تسویه حساب قرارداد‌های حج تمتع ۱۴۰۴
تیم متروی تهران هفته آینده به کربلا می‌رود
سرقت به عنف و زورگیری از جرایم سنگین محسوب می‌شود