باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- دفتر منطقه‌ای فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر در خاورمیانه و شمال آفریقا در یک پست شبکه اجتماعی اعلام کرد که برای اولین‌بار در ایران، کتاب کمک‌های اولیه به خط بریل با تلاش جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

بر اساس این گزارش، این کتاب با مشارکت فعال افراد نابینا و کم‌بینا توسعه یافته و گامی مهم در مسیر دسترسی برابر همه افراد به آموزش‌های نجات‌بخش به شمار می‌رود. دفتر منطقه‌ای فدراسیون افزود که این اقدام، نمونه‌ای چشمگیر از فراگیرسازی، توانمندسازی و فعالیت‌های بشردوستانه است.