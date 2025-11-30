باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی تهران گفت: ساعت ۱:۰۹ بامداد امروز حادثه تصادف چند دستگاه خودرو در مسیر جنوب به شمال اتوبان تهران–قم، پس از فرودگاه امام خمینی (ره) و حوالی تیر ۳۱۰، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
وی گفت: بلافاصله دو ایستگاه آتشنشانی از تهران به محل اعزام شدند و نیروهای آتشنشانی حسنآباد نیز که محدوده حادثه تحت پوشش آنان بود، در محل حضور داشتند. آتشنشانی تهران بهعنوان نیروی کمکی در عملیات مشارکت کرد.
ملکی گفت: در محل مشاهده شد پنج دستگاه خودروی سواری شامل پژو ۴۰۵، پژو پرشیا، پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۶ صندوقدار و کوییک با یکدیگر برخورد کردهاند. در مجموع ۱۱ نفر سرنشین این خودروها پیش از رسیدن نیروهای آتشنشانی از خودروها خارج شده بودند.
وی گفت: تنها یک نفر، راننده یکی از خودروها، در کابین خودرو محبوس شده بود که با عملیات امداد و نجات آتشنشانان نجات یافت و تحویل عوامل اورژانس شد. خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی در این حادثه گزارش نشد.
ملکی افزود: این حادثه منجر به آتشسوزی یا واژگونی خودروها نشده بود، اما موجب ترافیک سنگین در محل حادثه شد.
وی گفت: پس از پایان عملیات امدادی و تحویل تمامی مصدومان به اورژانس، با همکاری عوامل پلیس راهور و چند دستگاه جرثقیل، خودروها به محل امن منتقل و مسیر عبور بازگشایی شد. عملیات در ساعت ۲:۰۲ بامداد پایان یافت و محل برای بررسی علت حادثه تحویل پلیس راهور شد.