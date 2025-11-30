مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از آغاز مرحله نخست جذب پاکبانان ایرانی و استقرار نمایندگان وزارت کشور برای بررسی وضعیت اقامت اتباع خارجی مشغول در مناطق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران  با اشاره به اجرای تفاهم‌نامه میان این سازمان و استانداری تهران درباره ساماندهی اتباع و مهاجران شاغل در حوزه خدمات شهری گفت: نمایندگان اداره کل اتباع استانداری تهران در ساختمان مرکزی سازمان پسماند مستقر شده‌اند تا وضعیت اقامت حدود ۶ هزار نیروی اتباع فعال در مناطق را به صورت دقیق بررسی کنند.

وی تصریح کرد: تنها اتباع دارای مجوز اقامت و دارای مهر تایید از مراحل احراز هویت می‌توانند اجازه فعالیت سه‌ماهه دریافت کنند و در صورت صدور این پروانه، پیمانکار موظف به بیمه‌کردن و تأمین اسکان کارگری آنان خواهد بود.

قضاتلو با اشاره به انتشار فراخوان سراسری جذب کارگران ایرانی در پایان شهریورماه ۱۴۰۴ ادامه داد: پیرو این فراخوان حدود ۲۵۰۰ نفر ثبت‌نام کردند که در فاز نخست با نزدیک به هزار نفر از آنان تماس گرفته شد. بیش از ۳۰۰ نفر متقاضی شغل پاکبانی و ۵۰ نفر متقاضی رانندگی کامیون بوده‌اند و از این افراد خواسته شده طی بازه ۲ هفته‌ای از یکم تا ۱۵ آذر با مدارک لازم به واحد مکانیزه سازمان مدیریت پسماند واقع در محدوده اتوبان همت شرق مراجعه کنند تا برای آموزش و آغاز همکاری به شرکت‌های پیمانکاری مناطق ۲۲گانه معرفی شوند. امکان ثبت نام در سایت workers.tehran.ir همچنان فراهم است و فاز‌های بعدی برای متقاضیان پاکبانی به‌صورت مرحله‌ای پیگیری و انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند به نیاز واقعی شهر تهران به ۱۱ تا ۱۲ هزار نیروی کارگر رفت‌وروب اشاره و تأکید کرد: برنامه ما جذب مرحله‌ای پاکبان ایرانی و جایگزینی نیرو‌های اتباع با پاکبان ایرانی است. به تمامی نیرو‌های جدید، مسیر‌های اعلام تخلفات احتمالی پیمانکار آموزش داده شده تا در صورت تضییع حقوق، موضوع را مستقیما به سازمان به‌عنوان ناظر عالی گزارش دهند. همچنین کارایی نیرو‌ها در دوره آزمایشی ارزیابی می‌شود و در صورت عدم انطباق با استانداردها، با حفظ تمامی حقوق کارگر، جایگزینی نیرو صورت خواهد گرفت.

وی افزود: دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه نظافت شهری و ایمنی شغلی (HSE) برای کارگران جدید توسط پیمانکاران برگزار می‌شود و نظارت مستمر بر عملکرد، ایمنی و امنیت شغلی آنان در دستور کار قرار دارد. برای کارگران ایرانی مشوق‌های قانونی مهمی در نظر گرفته شده است؛ از جمله حقوق بیش از ۲۰ میلیون تومانی، اسکان رایگان برای نیرو‌های شهرستانی، بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی و سرویس تردد کارگران ساکن حومه تهران.

قضاتلو از تغییر برنامه نظافت بزرگراه‌ها برای ارتقای ایمنی پاکبانان خبر داد و گفت: طبق برنامه‌ریزی جدید، پاکبانان بزرگراهی در ساعات روز مشغول به کار خواهند شد و نگهداشت شبانه به ماشین‌آلات مکانیزه سپرده شده است.

در پایان، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، افزایش واقعی حقوق و مزایا، توسعه مکانیزاسیون و آموزش شهروندان در حوزه مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ را راهکار‌های بلندمدت این مجموعه برشمرد و تأکید کرد که این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت خدمات شهری و بهبود شرایط شغلی کارگران دنبال می‌شود.

منبع: شهرداری تهران

برچسب ها: مدیریت پسماند ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
قصور شهرداری و پیمانکار در تصادف خودروی پاکبانان و جان باختن ۴ تن
عواملی که باعث کاهش تصادفات افراد پاکبان و کارتن خواب می‌شود + فیلم
زیر فشار کار و بی‌توجهی؛ واقعیت وضعیت پاکبان‌های تهران از زبان خودشان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ربودن برادر به خاطر تقسیم ارثیه پدری
تصادف زنجیره‌ای پنج خودرو در اتوبان تهران–قم
شرط‌بندی در مافیا، به سرقت کشیده شد
آغاز طرح ویژه پلیس راهور تهران برای برخورد قاطع با تخلفات ساکن
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و نواب پرحجم است
مثلث جرم و نکاتی که درباره پیشگیری از وقوع جرایم باید بدانید
گام‌های تازه برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان؛ از شهر‌های دوستدار سالمند تا لایحه حمایت حقوقی
جزئیات قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
سه محور اصلی شهرداری برای کاهش آلودگی هوای تهران
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد
آخرین اخبار
آغاز مرحله نخست جذب پاکبانان ایرانی/ شرط فعالیت اتباع به عنوان پاکبان
ثبت‌نام متقاضیان عمره مفرده برای اعزام‌های رجب و شعبان آغاز شد
راه حل شما برای مقابله با کم آبی چیست؟ + فیلم
آماری از وسایل نقلیه‌ای که معاینه فنی آنها باطل شده است + فیلم
میدری: مسیر توسعه تعاونی‌ها از رفع موانع می‌گذرد
انتقاد علوی از اجرا نشدن سختی کار آتش‌نشانان در تهران
مصدومان تصادف جرحی در کش‌وقوس دادگاه‌ها؛ اجرای ناقص بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم!
سروری: به زودی موعد تحویل واگن‌های مترو فرا می‌رسد
سه محور اصلی شهرداری برای کاهش آلودگی هوای تهران
مثلث جرم و نکاتی که درباره پیشگیری از وقوع جرایم باید بدانید
چمران:شهرداری بدون مجوز شورای شهر می‌تواند نمایشگاه بین المللی را بخرد
آغاز طرح ویژه پلیس راهور تهران برای برخورد قاطع با تخلفات ساکن
رئیس جمهور در بحث رفع آلودگی هوا ورود کند
افزایش ۷ درصدی ترافیک آبان نسبت به مهر ماه
شرط‌بندی در مافیا، به سرقت کشیده شد
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و نواب پرحجم است
جزئیات قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد
ربودن برادر به خاطر تقسیم ارثیه پدری
گام‌های تازه برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان؛ از شهر‌های دوستدار سالمند تا لایحه حمایت حقوقی
تصادف زنجیره‌ای پنج خودرو در اتوبان تهران–قم
راهکار‌هایی برای مصرف بهینه آب در شرایط خشکسالی + فیلم
نحوه پناه‌گیری و خروج اضطراری هنگام زلزله ویژه دانش آموزان + فیلم
آتش‌سوزی مجتمع مسکونی ۵۴ واحدی در شهرک راه‌آهن تهران
نحوه فعالیت واحد‌های قضایی و اداری دستگاه قضایی استان تهران در روز‌های ۹ و ۱۰ آذر
برگزاری دیدار‌های فوتبال در تهران ممنوع شد
قطع درخت در منطقه ۱۴ تهران/ شهرداری منطقه پاسخگو نیست
قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی نهایی شد
رونمایی از ۲ رام متروی داخلی تا هفته آینده
تمدید طرح زوج و فرد از در منازل و محدودیت تردد کامیون‌ها در تهران