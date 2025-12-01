چیت دی یا روز آزاد، روزی است که می‌توانید غذای دلخواهتان را بدون محدودیت بخورید، این کار می‌تواند سطح هورمون لپتین را بالا ببرد و متابولیسم را برای مدتی کوتاه تحریک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک روز رهایی از رژیم؛ ایده‌ای وسوسه‌انگیز که کارشناسان هنوز درباره اثراتش بحث دارند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که چیت دی‌ها ممکن است هم برای بدن و هم برای روان مفید باشند، اما همه چیز به «چگونه و چقدر» بستگی دارد.

چیت دی یا روز آزاد، روزی است که می‌توانید غذای دلخواهتان را بدون محدودیت بخورید. از نظر فیزیکی، یک وعده اضافه می‌تواند سطح هورمون لپتین را بالا ببرد و متابولیسم را برای مدتی کوتاه تحریک کند.

برخی مطالعات نیز نشان داده‌اند افرادی که رژیم‌شان را گاه به گاه با روزهای آزاد ترکیب می‌کنند، در کاهش وزن موفق‌تر بوده‌اند. با این حال، چیت دی‌های مکرر یا بدون کنترل ممکن است میکروبیوم روده را تحت تاثیر منفی قرار دهد یا برای افراد دارای بیماری‌های خاص خطرناک باشد.

از نظر روانشناسی

چیت دی می‌تواند انگیزه و رضایت از رژیم را افزایش دهد و مانع احساس محرومیت شود. مهم است که خوردن در این روزها با ذهنیت «لذت بردن» و نه «جریمه کردن خود» همراه باشد. رفتارهای افراطی یا بی‌پروایانه ممکن است اثرات معکوس داشته باشند و ذهنیت «همه یا هیچ» را تقویت کنند.

در نهایت

چیت دی می‌تواند بخشی از یک برنامه غذایی سالم باشد، به شرطی که به بدن و روان خود گوش دهید و اندازه و کیفیت غذاها را مدیریت کنید. تغییر دیدگاه از «تقلب» به «لذت و جشن» می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب ها: رژیم غذایی ، کاهش وزن
خبرهای مرتبط
گرسنگی طولانی‌مدت؛ میان‌بُری ناسالم برای کاهش وزن
حذف وعده‌های غذایی روش مناسبی برای کاهش وزن نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرصع پلو یلدایی؛ شاه پلو با شکوه شب چله
عوارض آلودگی هوا بر چشم‌ها
جزئیات بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه در ۵۴ سال پیش
ایلوشین تقویت شده سپاه؛ قهرمان نبرد با آتش
آخرین اخبار
ایلوشین تقویت شده سپاه؛ قهرمان نبرد با آتش
مرصع پلو یلدایی؛ شاه پلو با شکوه شب چله
عوارض آلودگی هوا بر چشم‌ها
جزئیات بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه در ۵۴ سال پیش
تغییر نظر احسان کرمی زیر فشار اپوزیسیون
بسیج، روایت یک ملت در میدان
سرنوشت غم انگیز پشت‌پازدگان به سرزمین مادری
ساکت‌ترین نقطه زمین: جایی که صدای گردش خونت را می‌شنوی!
از اعماق کیهان تا اتاق فرمان فضا/ راز مسیر شگفت‌انگیز یک فیزیکدان که فضانورد شد
عکس‌هایی که حریم شخصی شما را فاش می‌کنند
چرا روغن یخ نمی‌زند؟
هنر «نه» گفتن در اسلام/ چطور محترمانه پای ارزش‌ها بایستیم؟
آیا رویاهای ما با افزایش سن تغییر می‌کنند؟
آمریکایی‌ها مخالف سخنرانی‌های تند و تهاجمی مقامات هستند