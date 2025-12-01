باشگاه خبرنگاران جوان - یک روز رهایی از رژیم؛ ایدهای وسوسهانگیز که کارشناسان هنوز درباره اثراتش بحث دارند. پژوهشها نشان میدهند که چیت دیها ممکن است هم برای بدن و هم برای روان مفید باشند، اما همه چیز به «چگونه و چقدر» بستگی دارد.
چیت دی یا روز آزاد، روزی است که میتوانید غذای دلخواهتان را بدون محدودیت بخورید. از نظر فیزیکی، یک وعده اضافه میتواند سطح هورمون لپتین را بالا ببرد و متابولیسم را برای مدتی کوتاه تحریک کند.
برخی مطالعات نیز نشان دادهاند افرادی که رژیمشان را گاه به گاه با روزهای آزاد ترکیب میکنند، در کاهش وزن موفقتر بودهاند. با این حال، چیت دیهای مکرر یا بدون کنترل ممکن است میکروبیوم روده را تحت تاثیر منفی قرار دهد یا برای افراد دارای بیماریهای خاص خطرناک باشد.
از نظر روانشناسی
چیت دی میتواند انگیزه و رضایت از رژیم را افزایش دهد و مانع احساس محرومیت شود. مهم است که خوردن در این روزها با ذهنیت «لذت بردن» و نه «جریمه کردن خود» همراه باشد. رفتارهای افراطی یا بیپروایانه ممکن است اثرات معکوس داشته باشند و ذهنیت «همه یا هیچ» را تقویت کنند.
در نهایت
چیت دی میتواند بخشی از یک برنامه غذایی سالم باشد، به شرطی که به بدن و روان خود گوش دهید و اندازه و کیفیت غذاها را مدیریت کنید. تغییر دیدگاه از «تقلب» به «لذت و جشن» میتواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.
