به گفته پزشکان و متخصصان تغذیه، رعایت نکات ساده غذایی می‌تواند به بدن کمک کند تا بهتر با عفونت مبارزه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - سرماخوردگی و آنفولانزا از شایع‌ترین بیماری‌های فصل سرما هستند که می‌توانند با علائمی مانند تب، گلودرد، سرفه، آبریزش بینی و ضعف عمومی همراه باشند. در این شرایط، رعایت رژیم غذایی مناسب نقش بسیار مهمی در سرعت بهبود و کاهش شدت علائم ایفا می‌کند. مصرف برخی خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها می‌تواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و روند بهبودی را طولانی کند، در حالی که برخی دیگر به بهبود سریع‌تر کمک می‌کنند.

براساس گزارش نشریه Infobae، دکتر نیل پاتل، پزشک خانواده در بیمارستان سنت بارتولومو بریتانیا، و متخصص تغذیه دانا هندرسون درباره غذا‌هایی که باید در دوران سرماخوردگی از آن‌ها اجتناب کرد، هشدار داده‌اند.

به گفته‌ هندرسون، یکی از مهم‌ترین نکات این است که در طول بیماری از نوشیدنی‌های حاوی کافئین به‌طور کامل پرهیز شود. کافئین به‌عنوان یک محرک طبیعی می‌تواند خواب شبانه را مختل کند و خواب باکیفیت برای عملکرد بهینه سلول‌های ایمنی و واکنش آنها به عفونت‌ها و التهاب بسیار حیاتی است. در طول خواب عمیق، بدن به‌طور فعال بافت‌ها و سیستم‌های خود، از جمله سیستم ایمنی، را بازسازی و ترمیم می‌کند و این فرآیند به بهبود سریع‌تر بیماری کمک می‌کند.

 علاوه بر این، متخصصان توصیه می‌کنند از مصرف غذا‌های پرچرب و پرشکر، مانند فست‌فود، شکلات، چیپس و شیرینی‌ها، خودداری شود. این نوع غذا‌ها می‌توانند واکنش‌های التهابی در بدن ایجاد کنند و علائم بیماری را تشدید کنند.

پاتل همچنین اشاره کرد که مصرف غذا‌های تند و ادویه‌دار نیز در دوران بیماری مناسب نیست. این غذا‌ها می‌توانند دستگاه گوارش را تحریک کنند، در حالی که دستگاه گوارش هنگام عفونت به‌طور طبیعی ضعیف‌تر عمل می‌کند و تحریک بیشتر آن می‌تواند باعث افزایش ناراحتی و بدحالی شود.

به طور کلی، رعایت یک رژیم غذایی سالم و متعادل، همراه با استراحت کافی و مصرف مایعات فراوان، می‌تواند نقش مهمی در تسریع بهبود از سرماخوردگی و آنفولانزا داشته باشد. پرهیز از کافئین، شکر، چربی‌های اشباع، الکل و غذا‌های تند، در کنار انتخاب غذا‌های سبک و مغذی، می‌تواند بدن را در مبارزه با عفونت و کاهش علائم بیماری همراهی کند.

منبع: gazeta.ru

برچسب ها: درمان سرماخوردگی ، خواب کافی ، تغذیه سالم
