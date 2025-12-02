باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید عباس صالحی امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی فارس اظهارداشت: مناسبات ایران و اسلام در حدود ۱۵۰ سال گذشته مسئله مهم داخلی بوده است.
او افزود: مقدمات سه رویکرد تعارض سازی در حوزه تاریخ و هویتی، برجسته سازی در حوزه تاریخی و هویت دینی و ملی و همچنین همگرایی مناسبات ایران و اسلام از همان زمان تاکنون در ایران حاکم بوده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: متاسفانه رویکرد سوم با نظریه پردازی که با شهید مطهری شروع شد، تداوم نیافت و عملا نتوانستیم نظریه این شهید والام مقام را پس از انقلاب با شرایط موجود تطبیق و ادامه دهیم. این در حالی بوده که شهید مطهری بابهای جدیدی در این سه رویکرد باز کرده بود.
صالحی با تاکید بر اینکه از نگاه شهید مطهری اسلام به عنوان فرهنگ و دینی تحمیلی به ایران نیامد که امتداد خواست ملی برای فرهنگ و دیانت تازه بود، بیان کرد: ایران به قبل از اسلام و پس از آن تقسیم نمیشود و یک امتداد تاریخی دارد.
او با بیان اینکه هویت دینی و ملی ما هویتی تلفیقی است و پس از انقلاب غفلتهایی در این باره دیده شد، گفت: جنگ۱۲ روزه تحمیلی ما را به بازنگری مجدد و احیای نگاه شهید مطهری در نظریه و عمل واداشت
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر این موضوع که فارس میتواند طلایه دار مناسبات ایران و اسلام باشد، عنوان کرد: باید غفلتها و تاخیرها را نسبت به رویکرد سوم رفع کنیم و فارس میتواند پرچمدار احیای این رویکرد باشد.
صالحی معتقد است که علمیت استان فارس در ارزشها و نگرشهای ایرانیان جایگاه ویژهای دارد و از میانگین ملی بالاتر است.
او خاطرنشان کرد: مؤلفههای جاری هویت ملی و دینی در فارس قابل توجه است و نه صرفا تاریخ و گذشته؛ بنابراین فارس با نگاه عمیق نماینده ولیفقیه و استاندار آن فرصت خوبی برای تمرکز بر این مسئله دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: سرمایه گذاری بر رویکرد سوم در استان فارس حکم ضربه گیر دارد و میتواند جهش ایجاد کند.
صالحی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این نکته که فارس نقش پیشران نفوذ فرهنگی ایران در طول تاریخ پیش و پس از اسلام دارد، به ظرفیتهای این استان در برگزاری رویدادهای بینالمللی هم اشاره و عنوان کرد: رویداد ایران شناسان و جشنواره فیلم جهانی فجر و …زمینهای است تا فارس را به چشم انداز روشن تری تبدیل کند.
او به پیشنهادی که نماینده ولیفقیه در خصوص کارگاه مد و لباس در این جلسه مطرح کرد هم اشاره و بیان کرد: این مهم مقوله مهمی است که با بسترسازی فارس، ارتباطهای لازم برقرار خواهد شد، چرا که هم تاریخ و هم تنوع اقوام در حوزه لباس و هم ویژگیهای هنری مزیت ارزشمندی را برای فارس ایجاد کرده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خاتمه سخنانش به موضوع کتابخانه مرکزی شیراز هم اشاره و قول مساعد داد که اعتبار بیشتر جهت اجرای پروژه را به جد دنبال کند.