باشگاه خبرنگاران جوان - سال ۲۰۲۶ یعنی پایان سلطه سفید و خاکستری سرد؛ نظرسنجی طراحان و گزارش برندهای مطرح رنگ، از یک «تحول رنگی» سخن می‌گویند — خانه‌هایی دعوت‌کننده‌تر، متفاوت‌تر و شخصی‌تر. اگر می‌خواهید دیوارهای خانه نفس بکشند، این رنگ‌ها را جدی بگیرید.

۲۰۲۶ متفاوت است، شرکت‌های جهانی رنگ‌سازی مانند WGSN/Coloro یا Benjamin Moore این سال را با انتخاب رنگ‌هایی معرفی کرده‌اند که «تجدید»، «طبیعت‌گرایی» و «آرامش» را منعکس می‌کنند.

طبق گزارش‌ها، روندی آغاز شده که از مینیمالیسم خام و سرد فاصله می‌گیرد و به سمت فضاهایی با «عمق رنگ»، «بافت طبیعی» و «احساس زنده بودن» می‌رود.

رنگ‌ها و پالت‌هایی که ۲۰۲۶ را می‌سازند

طراحان و برندهای رنگ طی سال گذشته مجموعه‌ای از رنگ‌ها و پالت‌ها را به‌عنوان ترند ۲۰۲۶ پیشنهاد کرده‌اند. در ادامه مهم‌ترینشان:

Transformative Teal — ترکیبی از آبی و سبز با حس طبیعت و تازگی؛ نماد تغییر، تعادل و امید.

خاکی‌ها و رنگ‌های زمینی (Terracotta, Olive Clay, Warm Neutrals) — رنگ‌هایی با الهام از خاک، سرزمین و طبیعت: راحت، grounding و ریشه‌دار

رنگ‌های غنی و احساسی مثل قرمزِ عمیق، زرشکی و نسکافه‌ای (Sultry Reds / rich earthy neutrals) — برای کسانی که می‌خواهند فضا انرژی و شخصیت داشته باشد.

پالت‌های ترکیبی و غیرمنتظره — ترکیب رنگ‌های گرم و سرد، طبیعی و مدرن، برای خلق فضاهایی با شخصیت و لایه‌های بصری.

چرا این رنگ‌ها «انسانی‌تر»، «صمیمی‌تر» و «ماندگارتر» هستند

این رنگ‌ها به‌جای سردی و بی‌احساسی، گرما، عمق و آرامش می‌آورند — همان‌چیزی که خانه را «زندگی» می‌کند تا فقط «قاب زیبا».

با رنگ‌های طبیعی و خاکی، ترکیب با بافت‌هایی مثل چوب، سنگ، پارچه‌های طبیعی، فضا ریشه‌دار، اصیل و دلنشین می‌شود.

انتخاب رنگ‌های عمیق و personal تر، امکان شخصی‌سازی خانه — با توجه به سلیقه، خاطره و سبک زندگی — را فراهم می‌کند؛ چیزی که خانه‌های نسل امروز به آن نیاز دارند.

چگونه این رنگ‌ها را در خانه واقعی‌تان پیاده کنید

۱. اگر فضای‌تان کوچک است یا نمی‌خواهید تمام دیوارها را رنگ کنید — یک دیوار تأکیدی (accent wall) با Transformative Teal یا terracotta رنگ‌آمیزی کنید.

۲. مبلمان یا لوازم تک (مبل، پوف، کوسن، پرده) با رنگ گرم خاکی یا زرشکی انتخاب کنید تا فضا احساس «فرش طبیعی + گرما + راحتی» بدهد.

۳. متریال طبیعی — مثل چوبِ روستیک، سنگ، پارچه‌های کتان یا پشمی — استفاده کنید تا رنگ‌ها جان بگیرند.

۴. ترکیب‌های جسورانه امتحان کنید: مثلاً فیروزه + چوب + سفید کرم + سبز ملایم — برای فضایی مدرن و در عین حال طبیعی و آرام.

۲۰۲۶؛ فرصتی برای خانه‌هایی با شخصیت و اصالت

برای کسانی مانند شما که هم به فرش دستباف، دکوراسیون با هویت و طبیعت‌گرایی اهمیت می‌دهند، ۲۰۲۶ فرصتی است تا خانه‌تان را تبدیل به فضایی اصیل، گرم، دعوت‌کننده و با شخصیت کنید — جایی که در آن فقط زندگی نمی‌کنید، بلکه زندگی احساس می‌شود.

