روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داد که دونالد ترامپ در جلسات کابینه چشمانش را برای مدت طولانی می‌بست و گاهی به نظر می‌رسید که رسماً چرت می‌زند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از موفق‌ترین تاکتیک‌های سیاسی دونالد ترامپ، برچسب زدن به مخالفانش به‌عنوان افرادی بود که از نظر جسمی ضعیف هستند و توان انجام وظایف ریاست‌جمهوری را ندارند. اما اکنون، یک سال پس از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش، حقیقت آشکار این است که ترامپ حداقل به اندازه هر یک از رقبایش کم‌انرژی و خواب‌آلود است. این نسخه از ترامپ - بیایید او را «دونالد خواب‌آلود» بنامیم - اصلاً جدید نیست.

چشمان بسته در جلسات رسمی

روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داد که دونالد ترامپ در جلسات کابینه چشمانش را برای مدت طولانی می‌بست و گاهی به نظر می‌رسید که رسماً چرت می‌زند. تحلیل ویدئوهای متعدد نشان داد که در ۹ مورد جداگانه چشمان او کاملاً بسته بود. رویدادهای رسمی او نیز اکنون به طور متوسط بعد از ظهر، ساعت ۱۲:۰۸ آغاز می‌گردند که نشان‌دهنده بی‌حالی فزاینده و کاهش ۳۹ درصدی حضور او در انظار عمومی است.

یک فاجعه تمام‌عیار

این نوعی الگوی خواب نامنظم است که ممکن است در یک نوجوان معمولی یا معتاد پیدا کنید؛ قطعاً رفتاری نیست که از مردی که انگشتش روی زرادخانه هسته‌ای است، بخواهید. خستگی ترامپ دلیل اصلی این است که دوره دوم او به فاجعه‌ای بزرگ‌تر از دوره اول تبدیل می‌شود، زیرا زیردستان افراطی او توانسته‌اند از عدم علاقه وی به حکومت‌داری برای پیشبرد سیاست‌های خشن خود بهره‌برداری کنند.

منبع: کانال تلگرامی روندنگار بین‌الملل

برچسب ها: دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا
خبرهای مرتبط
تمسخر خواب‌آلودگی ترامپ در برنامه کمدی آمریکایی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای عکسِ «دامادِ شهید» روی درِ خوابگاه دخترانه چیست؟
ماجرای عجیب نامه‌ای که با «گردباد» روی پای ناصرالدین‌شاه افتاد!
از آداب غذا خوردن مسلمان‌ها چه می‌دانید؟
مرد، خرگوش یا الهه؛ چرا مردم روی ماه صورت‌های آشنا می‌بینند؟
وقتی رئیس‌جمهور چرت می‌زند و آمریکا می‌بازد
سینمای بی‌پناه اروپا/ چرا جشنوارۀ کن به جای دفاع از سینمای آرت‌هاوسیِ اروپا پناهی را تحویل می‌گیرد؟
آخرین اخبار
سینمای بی‌پناه اروپا/ چرا جشنوارۀ کن به جای دفاع از سینمای آرت‌هاوسیِ اروپا پناهی را تحویل می‌گیرد؟
وقتی رئیس‌جمهور چرت می‌زند و آمریکا می‌بازد
مرد، خرگوش یا الهه؛ چرا مردم روی ماه صورت‌های آشنا می‌بینند؟
از آداب غذا خوردن مسلمان‌ها چه می‌دانید؟
ماجرای عکسِ «دامادِ شهید» روی درِ خوابگاه دخترانه چیست؟
ماجرای عجیب نامه‌ای که با «گردباد» روی پای ناصرالدین‌شاه افتاد!
عاقبت شراب‌فروش یهودی که با «درایت» یک روحانی، مسلمان شد
اتفاقی نادر و شگفت‌انگیز در آسمان؛ روز‌های «شمسی» و «قمری» یکی شدند!
عجیب‌ترین فراخوان سال؛ وقتی «رنگ خودرو» ترمز را می‌کشد!
روابط اجتماعی موفق از خانه آغاز می‌شود
بیشترین کلمات و نام‌های اشتباه تلفظ‌ شده سال ۲۰۲۵
راز مرگ و زندگی در بام دنیا؛ میراثی که زیر یخ‌ها ماند!
«نخودچی و کشمش» خوراکی مظلوم اما پرخاصیت
یک کامیون زباله در ثانیه؛ گزارش تازه از ابعاد تکان‌دهنده آلودگی پلاستیکی
چرا گرم کردن درجا خودرو در برخی کشورها غیرقانونی است؟
فوران آتشفشان؛ جرقه‌ای که آتش «مرگ سیاه» را در اروپا شعله‌ور کرد
حرکت مناسب دست‌ها حین گفتگو اثرگذاری حرف‌ها را بیشتر می‌کند
چرخش بی‌وقفه فیلم‌های تکراری در جشنواره‌ها