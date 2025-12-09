باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از موفق‌ترین تاکتیک‌های سیاسی دونالد ترامپ، برچسب زدن به مخالفانش به‌عنوان افرادی بود که از نظر جسمی ضعیف هستند و توان انجام وظایف ریاست‌جمهوری را ندارند. اما اکنون، یک سال پس از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش، حقیقت آشکار این است که ترامپ حداقل به اندازه هر یک از رقبایش کم‌انرژی و خواب‌آلود است. این نسخه از ترامپ - بیایید او را «دونالد خواب‌آلود» بنامیم - اصلاً جدید نیست.

چشمان بسته در جلسات رسمی

روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داد که دونالد ترامپ در جلسات کابینه چشمانش را برای مدت طولانی می‌بست و گاهی به نظر می‌رسید که رسماً چرت می‌زند. تحلیل ویدئوهای متعدد نشان داد که در ۹ مورد جداگانه چشمان او کاملاً بسته بود. رویدادهای رسمی او نیز اکنون به طور متوسط بعد از ظهر، ساعت ۱۲:۰۸ آغاز می‌گردند که نشان‌دهنده بی‌حالی فزاینده و کاهش ۳۹ درصدی حضور او در انظار عمومی است.

یک فاجعه تمام‌عیار

این نوعی الگوی خواب نامنظم است که ممکن است در یک نوجوان معمولی یا معتاد پیدا کنید؛ قطعاً رفتاری نیست که از مردی که انگشتش روی زرادخانه هسته‌ای است، بخواهید. خستگی ترامپ دلیل اصلی این است که دوره دوم او به فاجعه‌ای بزرگ‌تر از دوره اول تبدیل می‌شود، زیرا زیردستان افراطی او توانسته‌اند از عدم علاقه وی به حکومت‌داری برای پیشبرد سیاست‌های خشن خود بهره‌برداری کنند.

