باشگاه خبرنگاران جوان - بحث در مورد این که لباس‌ها را پیش از پوشیدن بشوییم یا خیر، سال‌هاست میان خریداران ادامه دارد. اما متخصصان در بیشتر موارد بر شستن لباس‌ها پیش از پوشیدن اتفاق‌نظر دارند.

«فرانسیس کوزن»، مدرس ارشد علوم الیاف در دانشگاه کرنل می‌گوید که او معمولا لباس‌ها را «با هدف زدودن مواد شیمیایی به‌کاررفته در فرایند تولید، رنگ اضافی و آلودگی ناشی از همه جابه‌جایی‌ها طی روند تولید»، پیش از پوشیدن می‌شوید. منسوجات و پوشاک از دست افراد بسیاری عبور کرده‌اند، اغلب در چند کشور. این امر ممکن است افرادی را که حساسیت دارند، اگر پیراهن، شلوار جین یا لباس زیر را پیش از تماس با پوست، بدون شستن بپوشند در معرض خطر بروز واکنش آلرژیک قرار دهد.

یک تحقیق در سال ۲۰۲۰ دریافت که باکتری‌ها و ویروس‌ها می‌توانند به مدت روزها یا حتی هفته‌ها روی برخی پارچه‌ها زنده بمانند. این بدان معناست که خریدن لباس از یک فروشگاه، جایی که ممکن است پیش‌تر، افراد دیگری آن را پرو کرده باشند و سپس پوشیدن آن‌ها بدون شستن، می‌تواند خطر بروز واکنش پوستی یا حساسیت را ایجاد کند.

دکتر «جمی ال.‌میلر»، دانشیار پوست‌شناسی در «وندربیلت هلث» به «ساوثرن لیوینگ» (Southern Living) گفت: شما هرگز نمی‌دانید چه کسی پیش از آنکه لباس را بخرید، آن را پرو کرده است بنابراین درباره میکروب‌های روی پوست، بینی یا دهان آن‌ها چیزی نمی‌دانید. در واقع چند پژوهش انجام شده و به باکتری‌ها و ویروس‌هایی پرداخته‌اند که پس از پرو شدن روی لباس‌ها باقی می‌مانند، معمولا باکتری‌های مدفوع و ویروس‌های بینی یافت شده‌اند. شپش، گال و حتی ساس نیز ممکن است به مدت چند روز روی لباس‌ها زنده بمانند.

به گفته میلر، با وجود اینکه بسیار غیرمحتمل است که از لباس یا ملحفه نو بیمار شوید اما کار اضافی شستن پیش از پوشیدن، همچنان ارزشش را دارد زیرا مسائل احتمالی دیگری هم وجود دارند که ممکن است از نشستن لباس‌ها در همان اول قبل از پوشیدن ایجاد شوند. بسته به لباس و اینکه چگونه تولید شده باشد، رنگ‌های لباس‌هایی که بدون شستن پوشیده می‌شوند، ممکن است روی مبلمان یا حتی پوست شما مالیده شوند. اقلام با رنگ روشن مانند سویی‌شرت‌های قرمز و شلوار جین‌های تیره از جمله مواردی‌ هستند که باید پیش از پوشیدن شسته شوند.

شستن پیش از پوشیدن همچنین می‌تواند باعث شود کالای جدید شما مدت طولانی‌تری دوام بیاورند. با این حال، استفاده از آب داغ همراه با حرارت خشک‌کن ممکن است لباس را پیش از پوشیدن تغییر شکل دهد بنابراین استفاده از تنظیمات درست مهم و کلیدی است.

منبع: همشهری آنلاین