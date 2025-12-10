باشگاه خبرنگاران جوان - واکنش‌های طبیعی، بخشی از سیستم حفاظتی بدن ما در برابر عوامل طبیعی و محیطی است که به اشکال متفاوتی خود را نشان می‌دهد، مثل این‌که وقتی در هوای بسیار سرد قرار می‌گیریم بی‌اختیار بدن ما دچار لرزش می‌شود. اما این لرزش ناگهانی از کجا نشات می‌گیرد؟

بدن انسان و دیگر جانداران، با تغییراتی خودکار و خارج از اختیار ما، از ما در برابر تغییرات محیطی محافظت می‌کند، از جمله اینکه در هوای سرد می‌لرزیم و این لرزش، پاسخی خودکار است که توسط هیپوتالاموس، کنترل می‌شود. وقتی دمای داخلی بدن کمی از حالت نرمال پایین‌تر می‌رود، هیپوتالاموس عضلات بدن را به سرعت منقبض می‌کند و حرکات ریز و سریع، گرمایی تولید می‌کنند که به حفظ ثبات دمای بدن کمک می‌کند. به همین دلیل است که حتی در لباس‌های گرم و چندین لایه، ممکن است باز هم «لرز» را احساس کنیم. این واکنش انرژی زیادی مصرف می‌کند و می‌تواند باعث خستگی سریع‌تر شود.

همچنین پژوهش‌ها نشان داده است که میزان شروع لرزش به عوامل مختلفی بستگی دارد: سن، وزن، میزان چربی بدن، وضعیت سلامت و حتی توانایی بدن در سازگاری با سرما. کودکان و سالمندان معمولا سریع‌تر دچار لرزش می‌شوند؛ کودکان به دلیل اندازه کوچک بدن و سالمندان به علت کاهش متابولیسم، گردش خون کندتر و پوست نازک‌تر. با این حال این تنها سرما نیست که بدن ما را به «لرزش» وا می‌دارد؛ هیجان، ترس، استرس یا مشاهده مناظری شگفت‌انگیز هم از عواملی هستند که می‌توانند عضلات را منقبض و بدن را به لرز وادارند. همچنین در زمان بیماری، لرزش مرتبط با تب به بدن کمک می‌کند دمای داخلی خود را بالا ببرد و با عفونت مبارزه کند.

البته لرزش شدید می‌تواند نشانه هیپوترمی یا مشکلات جدی دیگر باشد. هیپوترمی زمانی رخ می‌دهد که دمای بدن به زیر ۳۵ درجه سانتی‌گراد برسد و نیازمند اقدامات فوری مانند خشک و گرم کردن لباس‌ها، نوشیدنی‌های گرم و فعالیت بدنی ملایم است. اگر لرزش همراه با خستگی شدید، تب یا گیجی باشد، مراجعه به پزشک ضروری است. با این حال، در شرایط عادی لرزش بدن کاملا طبیعی و مفید است. این فرآیند، یک سیستم گرمایشی داخلی بدن است و یادآور می‌شود که بدن حتی با کوچک‌ترین علائم، تلاش می‌کند خود را حفظ کند.

دفعه بعد که در سرمای زمستان لرزیدید، بدانید این یک واکنش حفاظتی است و بهترین فرصت است تا با یک نوشیدنی گرم یا استراحت کوتاه از آن لذت ببرید.

منبع: همشهری آنلاین