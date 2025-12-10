باشگاه خبرنگاران جوان - امسال روز مادر برای بسیاری بدون حضور مادری که همیشه کنارشان بود، می‌گذرد و هیچ چیزی جای خالی او را پر نمی‌کند. با این حال، با راه‌هایی ساده می‌توان یاد او را دوباره زنده کرد و لحظه‌ای آرامش به دل فرزندان هدیه داد.

گاهی تنها کافی‌ست کسی نام «مادر» را بر زبان بیاورد تا گلویمان داغ شود، چشم‌هایمان خیس، و قلبمان به آرامی دردی آشنا را به یاد آورد؛ دردی از جنس دلتنگی. برای بسیاری، روز مادر یا هر مناسبتی که نشانی از مادر داشته باشد، دیگر جشن نیست؛ مراسمی‌ست نیمه‌خاموش، سرشار از خاطره، و آینه‌ای که جای خالی کسی را نشان می‌دهد که روزی گرم‌ترین آغوش جهان بود.



اما همین دلتنگی، گاهی ما را به جست‌وجوی راهی می‌برد تا هدیه‌ای برای مادران آسمانی بفرستیم؛ نه از جنس مادی، بلکه از جنس یاد، عشق و پیوندی که مرگ هرگز نتوانست آن را قطع کند.

در این گزارش، به سراغ روایت‌ها، تجربه‌ها و پیشنهادهایی رفته‌ایم که هر کدام می‌تواند چراغی باشد برای دل‌هایی که می‌خواهند در نبود مادر، باز هم برایش کاری کنند؛ هدیه‌ای که به آسمان می‌رود و آرامشی کوچک اما عمیق به زمین بازمی‌گرداند.

دلتنگی؛ احساسی که زمان را شکست می‌دهد

دلتنگی برای مادر، چیزی نیست که با گذشت سال‌ها کم‌رنگ شود. برعکس، گاهی درست همان لحظه‌ای سراغ آدم می‌آید که فکر می‌کند حالا دیگر بهتر شده. کافی‌ست از کنار آشپزخانه رد شوی و بوی برنج دم‌کشیده در فضا باشد؛ ناگهان قلبت می‌لرزد و تصویری از مادرت در ذهن‌ات زنده می‌شود؛ همان‌طور که پشت قابلمه خم شده و با لبخند می‌پرسید: «گرسنه‌ای؟»

گاهی یک آهنگ قدیمی از آنتن رادیو پخش می‌شود و تو بی‌هوا اشک می‌ریزی. نه برای اینکه آهنگ را دوست داری، بلکه چون مادرت همیشه با آن زیر لب زمزمه می‌کرد. انگار صدا از پشت زمان برمی‌گردد و چند ثانیه‌ای یقه‌ات را می‌گیرد.

بعضی‌ها می‌گویند دلتنگی مثل مهمانی‌ست که بدون اعلام قبلی سر می‌رسد. وسط شلوغیِ زندگی، وسط خنده‌های جمعی، ناگهان چشم‌هایت خیس می‌شود. دختر جوانی که دو سالی است مادرش را از دست داده، می‌گفت: «یک‌بار وسط خرید عید، چشمم به لباسی افتاد که دقیقاً شبیه چیزی بود که مادرم همیشه می‌پوشید. دستم یخ کرد. ناخودآگاه ایستادم و به قفسه کنارم تکیه دادم. چند لحظه هیچ‌کاری نکردم، فقط نفس می‌کشیدم… انگار همان لحظه همه چیز دوباره من را یاد مادرم انداخت.»

مرد میانسال دیگری از تجربه‌اش گفت: «چند روز پیش در خیابان پیرزنی را دیدم که کیفش را با دقت روی شانه‌اش جا به جا می‌کرد. حرکتش، قدم‌های آهسته‌اش… همه‌چیزش شبیه مادرم بود. تا مدت‌ها پشت سرش راه رفتم. نه اینکه بخواهم مزاحمش شوم، فقط دلم می‌خواست چند ثانیه بیشتر حس کنم مادرم هنوز روی همین زمین قدم می‌زند.

برای خیلی‌ها دلتنگی فقط یاد گذشته نیست. همراه زندگی امروزشان است. یکی هنوز شماره مادرش را از گوشی حذف نکرده. می‌گوید: «گاهی زنگ می‌زنم. می‌دانم کسی جواب نمی‌دهد، اما انگار آرام می‌شوم.»

زنی دیگر تعریف می‌کند که هر سال روز تولد مادر، همان کیکی را می‌خرد که مادرش دوست داشت: «کیک را روی میز می‌گذارم و چراغ‌ها را خاموش می‌کنم. فقط می‌نشینم و نگاه می‌کنم. این کار کمکم می‌کند احساس کنم هنوز جشن می‌گیریم؛ فقط کمی متفاوت.»

این دلتنگی‌ها واقعی‌اند، روزمره‌اند، و هیچ‌کس از آن‌ها خجالت نمی‌کشد. چون نبودن مادر چیزی نیست که به آن عادت کنی؛ فقط یاد می‌گیری چطور با آن زندگی کنی.

اما همین حس، با همه سنگینی‌اش، می‌تواند به کارهایی تبدیل شود که حال آدم را آرام‌تر می‌کند:

_تماس با خاطره‌ها

_انجام کاری به یاد او

_ساختن لحظه‌ای که نشانی از حضور مادر دارد

این‌ها کمک می‌کند بفهمیم رابطه با مادر حتی بعد از رفتنش، تمام نمی‌شود؛ فقط شکلش عوض می‌شود. همین فهم، همین پیوند ادامه‌دار، دلتنگی را کمی قابل‌تحمل‌تر می‌کند.

پیشنهادهایی برای هدیه به مادران آسمانی

وقتی پای مادرِ آسمانی در میان باشد، مفهوم «هدیه»، هدیه فیزیکی نیست، بلکه کاری‌ست که به نیت او انجام می‌دهیم—کاری که یادش را زنده نگه می‌دارد و به دلِ ما آرامش می‌دهد. خیلی‌ها می‌گویند با اینکه سال‌ها از رفتن مادر گذشته، هنوز هم لحظه‌هایی هست که دلشان می‌خواهد چیزی تقدیمش کنند؛ نه یک شیء، بلکه یک رفتار، یک یاد، یک قدم کوچک اما معنادار.

در این بخش، سراغ تجربه‌های واقعی رفته‌ایم؛ کارهایی ساده اما تأثیرگذار که هرکدام از این کارها می‌تواند نوعی هدیه نمادین باشد برای مادری که حالا در آسمان است، اما حضورش هنوز در زندگی و قلب خانواده روشن مانده است.

۱. روشن‌کردن شمع؛ نوری کوچک برای زنی که روزگاری چراغ خانه بود

شمع، نماد روشنی و یاد است. بسیاری از فرزندان می‌گویند درست در لحظه‌ای که شمع روشن می‌شود، حس می‌کنند مادر دوباره در کنارشان است. این کار می‌تواند در خانه، کنار قاب عکس، یا حتی در یک مکان مذهبی انجام شود. مهم آن لحظه سکوت و یادکردن از مادری‌ست که نورش هنوز خاموش نشده.

۲. نوشتن نامه؛ گفت‌وگویی که هنوز گوش شنوا دارد

نوشتن نامه به مادر آسمانی یکی از احساسی‌ترین کارهایی‌ست که افراد انجام می‌دهند.در این نامه‌ها معمولاً حرف‌هایی گفته می‌شود که سال‌ها روی دل مانده است:«مامان جان، امروز خسته بودم... کاش بودی و مثل همیشه می‌گفتی همه‌چیز درست می‌شود.» این نامه‌ها می‌توانند در صندوقچه‌ای نگهداری شوند، یا حتی لابه‌لای کتابی گذاشته شوند که مادر دوست داشت.

۳. صدقه‌دادن و کار خیر؛ مهربانی به نیابت از مهربان‌ترین انسان

بسیاری باور دارند که بهترین هدیه برای مادر درگذشته، انجام کار خیر است. می‌توان به نام مادر به یک نیازمند کمک کرد، غذای نذری پخش کرد، به مؤسسه‌ای خیریه پول اهدا کرد، یا حتی یک کار کوچک انسانی انجام داد؛ مانند خرید دارو برای بیماری که توان مالی ندارد. این مهربانی‌ها انگار ادامه دادن راه مادری‌ست که همیشه خود منبع محبت بود.

۴. رفتن به جایی که مادر دوست داشت؛ قدم‌زدن در خاطره‌ها

هر مادری گوشه‌ای از دنیا را داشت که برایش معنای خاصی داشت؛ پارکی که زیر درخت‌هایش قدم می‌زد، حرم یا زیارتگاهی که آرامش می‌گرفت، شهری که دوست داشت برود، یا حتی یک کافه یا بازار قدیمی که همیشه آن‌جا لبخند می‌زد. رفتن به آن مکان‌ها نوعی پیاده‌روی در خاطرات است؛ مثل اینکه چند قدم با او همراه شده باشیم.

۵. درست کردن آلبوم یادگاری؛ جمع‌کردن تکه‌های یک عمر عشق

ساخت یک آلبوم شامل عکس‌ها، دست‌خط‌ها، وسایل کوچک یا حتی صدای ضبط‌شده مادر، می‌تواند یک یادگاری ارزشمند باشد. آلبومی که نه فقط برای صاحبش، بلکه برای نسل بعد معنا دارد؛ روایتی تصویری از زنی که ستون یک خانواده بوده است.

۶. پختن غذایی که مادر دوست داشت یا همیشه برای خانواده درست می‌کرد

پختن یک غذای مادری، از قورمه‌سبزی مخصوصش گرفته تا ته‌دیگ طلایی‌اش، گاهی بیش از هر کار دیگری اشک و لبخند را با هم می‌آورد. این کار یادآوری می‌کند که مادر هنوز در خانه حضور دارد؛ در عطرها، در مزه‌ها، و در لحظه‌هایی که خانواده دور هم جمع می‌شود.

۷. کاشتن یک درخت یا گل به نام مادر

درختی که رشد می‌کند، نمادی از زندگی ادامه‌دار مادر است؛ هر برگ تازه، هر شکوفه، هر سایه‌ای که به زمین می‌افتد، یادآوری می‌کند که مهر مادر هنوز زنده است.

۸. دعوت از خواهر و برادرها؛ بازگشت به روزهایی که مادر جمع‌مان می‌کرد

یکی از صمیمی‌ترین کارهایی که می‌توان به‌عنوان هدیه نمادین انجام داد، دور هم جمع شدن خانواده است. خیلی‌ها می‌گویند مادر همیشه آن کسی بود که خانه را گرم نگه می‌داشت، صداها را دور هم جمع می‌کرد و سفره را بی‌بهانه می‌انداخت. حالا که نیست، جمع شدن دور هم — حتی برای یک چای ساده — نوعی یاد کردن از اوست. می‌شود در آن جمع کوچک، چند خاطره تعریف کرد؛ از کارهای بامزه مادر، از نصیحت‌هایش، از چیزی که همیشه برایمان می‌خرید. این لحظه‌ها نه‌تنها دلتنگی را سبک‌تر می‌کند، بلکه حس بودن مادر در خانواده را دوباره زنده می‌کند.

منبع: ایرنا