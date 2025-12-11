باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت ترامپ در حال اضافه کردن یک منطقه نظامی‌شده دیگر به مرز جنوبی ایالات متحده این بار در کالیفرنیا برای پشتیبانی از عملیات امنیت مرزی است.

وزارت کشور روز چهارشنبه اعلام کرد که صلاحیت قضایی در امتداد بیشتر مرز بین‌المللی کالیفرنیا با مکزیک را به نیروی دریایی منتقل خواهد کرد تا «نقش تاریخی اراضی عمومی در حفاظت از حاکمیت ملی» را تقویت کند.

منطقه نظامی‌شده تازه تعیین شده تقریباً از خط مرزی ایالت آریزونا تا منطقه حفاظت شده کوه‌های اوتای امتداد دارد و دره امپریال و جوامع مرزی از جمله تکاته را در بر می‌گیرد.

از ماه آوریل، بخش‌های وسیعی از مرز به عنوان مناطق نظامی‌شده تعیین شده‌اند که به نیرو‌های آمریکایی قدرت می‌دهد مهاجران و دیگران را که به ورود غیرمجاز به پایگاه‌های ارتش، نیروی هوایی یا نیروی دریایی متهم شده‌اند، دستگیر کنند و مجازات‌های کیفری اضافی را مجاز می‌دانند که می‌تواند به معنای زندان باشد. بیش از ۷۰۰۰ نیرو به همراه مجموعه‌ای از هلی‌کوپترها، پهپاد‌ها و تجهیزات نظارتی به مرز اعزام شده‌اند.

این استراتژی نظامی نخستین بار در ماه آوریل در امتداد یک بخش ۱۷۰ مایلی (۲۷۵ کیلومتری) از مرز در نیومکزیکو به کار گرفته شد و بعداً به بخش‌هایی از مرز در تگزاس و آریزونا گسترش یافت.

وزارت کشور جدیدترین منطقه دفاع ملی در کالیفرنیا را یک منطقه پرتردد برای عبور غیرقانونی مهاجران توصیف کرد. اما دستگیری‌های گارد مرزی در امتداد مرز جنوبی ایالات متحده امسال در پی فشار رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای اخراج دسته‌جمعی، به کمترین میزان از دهه ۱۹۶۰ کاهش یافته است.

«داگ بورگوم»، وزیر کشور، در یک خبرنامه گفت: «با همکاری با نیروی دریایی برای بستن شکاف‌های امنیتی دیرینه، ما در حال تقویت دفاع ملی، حفاظت از اراضی عمومی خود در برابر استفاده غیرقانونی و پیشبرد دستور کار رئیس‌جمهور هستیم.»

یک اعلامیه وضعیت اضطراری توسط ترامپ، نیروی نظامی را به نقشی محوری در بازدارندگی از عبور مهاجران بین نقاط ورودی رسمی آمریکا سوق داده است. کارشناسان حقوقی می‌گویند این استراتژی ممنوعیت اجرای قانون توسط نیروی نظامی در خاک آمریکا را نادیده می‌گیرد و نیرو‌های مسلح را به یک مأموریت بالقوه سیاسی‌شده سوق می‌دهد.

این منطقه نظامی‌شده جدید روز چهارشنبه در حالی اعلام شد که یک قاضی فدرال دستور توقف استقرار گارد ملی کالیفرنیا در لس‌آنجلس و بازگرداندن کنترل آن نیرو‌ها به ایالت را صادر کرد.

ترامپ در ماه ژوئن بدون تأیید «گاوین نیوسام»، فرماندار کالیفرنیا، بیش از ۴۰۰۰ نیروی گارد ملی کالیفرنیا را فراخواند تا تلاش‌های اجرای قوانین مهاجرتی دولت خود را پیش ببرد.

منبع: ای پی