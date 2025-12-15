نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که در ماه‌های آتی با روند افزایشی به صادرات ۲۱۴ تن سال ۱۴۰۳ برسیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: گرچه هنوز آمار دقیقی از تولید زعفران اعلام نشده، اما براساس برآوردها کاهش تولید نسبت به سال قبل قطعی است.

 وی با بیان اینکه خرید و فروش زعفران طبق روال عادی در حال انجام است، افزود: قیمت کنونی هرکیلو زعفران دسته ۱۴۵ میلیون تومان، پوشال ۱۵۴ میلیون تومان، سرگل ۱۵۵ تا ۱۶۵ میلیون تومان و نگین ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان است.

میری ادامه داد: در حال حاضر صادرات طبق روال ماه های قبل در حال انجام است به طوریکه از ابتدای سال تا مهرماه صادرات روند روبه رشد داشته است و پیش بینی می شود که در ماه های آتی با روند افزایشی به صادرات ۲۱۴ تن سال ۱۴۰۳ برسیم.

نایب رئیس شورای ملی زعفران از رشد حدود ۷۴ درصدی صادرات زعفران خبر داد و گفت: برآوردها حاکی از آن است که با رونق صادرات و کمبود عرضه ناشی از شرایط افت تولید، قیمت زعفران افزایش باشد. امیدواریم موانع صادرات مرتفع شود تا میزان ارزآوری افزایش یابد.

