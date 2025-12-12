باشگاه خبرنگاران جوان - آدمها در نسبت با کتاب یا کتابخوان حرفهای هستند، یا علاقهمند به کتابخواندن و یا بیعلاقه به خواندن کتاب. کمتر کتابی است که برای هر سه گروه هم خستهکننده نباشد و هم آوردهای داشته باشد. کتاب مادر آفتاب از همان دست کتابهاست. مهریالسّادات معرّکنژاد با جملاتی ساده و روان، صد برش کوتاه از زندگی و زمانه حضرت فاطمه سلاماللهعلیها را در صد صفحه نوشته است. برشهایی از کتاب تقدیمتان.
خدیجه از درد به خودمیپیچید که چند زن وارد اتاق شدند. نشستند اطراف رختخواب. چهار زن گندمگون، بلندبالا و باوقار. خدیجه بهتزده نگاه میکرد، یکی از آنها گف: «نترس! ما از طرف خدا برای کمک به تو آمدهایم. من ساره، همسر ابراهیم هستم، آن یکی آسیه، دختر مزاحم، است. سمت راستی، مریم دختر عمران و مادر عیسی است. نفر چهارم کلثم، خواهر موسی است.» کمک کردند فاطمه به دنیا آمد، با آب کوثر او را غسل دادند. نوزاد به حرف آمد: «اشهد ان لااله الا الله و انّ ابی رسول الله سید الانبیائ و انّ بعلی سیّدالاوصیاو ولدی ساده الاسباط.» به همه زنان بهشتی سلام کرد، به هر کس با اسمش.
علی مقداری جو از مردی یهودی قرض گرفت. چادر فاطمه را هم بهعنوان رهن گذاشت. یهودی چادر فاطمه را برد خانه. همان شب زن یهودی دید شیئی کنار اتاق میدرخشد، تمام اتاق را هم روشن کرده. به شوهرش گفت. یهودی تعجب کرد. آمد توی اتاق. نور چادر دختر رسول خدا را که دید، تعجبش بیشتر شد. زن و مرد یهودی هر دو رفتند و خویشانشان را هم خبر کردند. هشتادنفری که این صحنه را تماشا کردند، همگی مسلمان شدند.
تعجب کرده بودند. هر روز صبح، وقتی هنوز توی رختخوابشان خوابیده بودند، نور درخشانی میآمد و درودیوار خانهشان را سفیدمیکرد. مانده بودند این دیگر چیست؟ رفتند پیش پیامبر. فرستادهشان درخانه فاطمه دیدند فاطمه نشسته برسجاده نماز، صورتش مثل خورشید میدرخشد وهمهجا را نورانی میکند. تنهاصبحها نبود؛ ظهرها و عصرها هم.
از اهالی مدینه بود. در زد، وارد شد. بانو سلامش کرد. از دلیل آمدنش پرسید.
گفت:آمدهام از شماخیروبرکت بگیرم.» فاطمه گفت: «هرکس سه روز بر پدرم یا برمن سلام کند، خدا بهشت را بر او واجب میکند» پرسید: تا وقتیی زنده هستید؟» فاطمه سلاماللهعلیها جواب داد: «هم در حیات، هم در ممات.»
پاداشی بیشتر از فاصلهی زمین تا عرش برای پاسخ به هر مسئله
میرفت. میآمد، سؤال میپرسید. آنقدر که خودش هم شرمنده شد. دفعه آخر گفت: «دیگر سؤالی نمیپرسم، اذیت میشوید.»
فاطمه گفت: «اصلاً. اگر بار سنگینی بدهند به تو بگویند از ارتفاعی بالا ببر در برابر صدهزار دینار طلا، سختت میشود؟!» زن گفت: «نه!» فاطمه گفت: «هر مسئلهای که جواب میدهم، بیشتر ازفاصله زمین تا عرش پاداش میگیرم، پدرم گفته است.»
یاد روزی افتاد که پدر دلداریاش میداد: «دخترم! فردای قیامت جبرئیل از تو خواهد پرسید: چه میخواهی؟ خواهی گفت:آمرزش شیعیانم...
خدا آنها را میبخشد؛ و آمرزش شیعیان فرزندانم...
آنها را هم میبخشد.
شیعیان شیعیانم را هم...
خداوند هر کسی را که پیوندی با تو داشته باشد، میآمرزد.»
کتاب مادرآفتاب از انتشارات شهید کاظمی از همان دست کتابهاست که با جملاتی ساده و روان، صد برش کوتاه از زندگی و زمانه حضرت فاطمه سلامالله علیها را در صد صفحه نوشته است.
