رسانههای اجتماعی امروزی اطلاعات را طبق سطوح دسترسی و مشارکت کاربران مدیریت میکنند و با ساز وکارهای نوین و گسستهای رسانهای، پدیدههای بینالمللی ایجاد کردهاند. تا پایان سال ۲۰۲۳ تعداد کاربران شبکههای اجتماعی از ۴.۹۹ میلیارد نفر فراتر رفته و در این شرایط، قدرت و توسعه کشورها به توانایی آنها در مدیریت جریان اطلاعات و مشاورههای بینالمللی وابسته است. مدلهای پوشیدگی اطلاعات و مدیریت دادهها، در رقابتهای جهانی به عنوان منابع مهم قدرت و موفقیت شناخته میشوند. در عصر رسانههای اجتماعی، بحرانها به سرعت شکل گرفته و گسترش مییابند و روابط عمومی پیشنگر نقش حیاتی در کاهش اثرات بحران رسانهای دارد.
«فاطمه نوری جهانگرد» مدرس دانشگاه و عضو انجمن سواد رسانهای ایران در مقالهای که در ماهنامه تخصصی ترویجی ارتباطات و روابط عمومی «راهبرد» منتشر شده به نقش روابط عمومی پیشنگر در مدیریت بحران رسانهای پرداخته و راهکارهایی برای شناسایی تهدیدات و پاسخگویی مؤثر ارائه کرده است. نتیجه حاصل از این مقاله نشان میدهد که رویکرد پیشگیرانه در مدیریت سازمان میتواند خسارات ناشی از بحرانها را به حداقل برساند.
مطالعات نشان میدهد که حدود ۷۰ درصد بحرانهای رسانهای در شبکههای اجتماعی قابل پیشبینی و جلوگیری هستند و این آمار اهمیت استقرار سیستمهای هوشمند پایش و تحلیل محتوا را برجسته میکند
مدیریت بحران رسانهای مجموعه اقداماتی است که سازمانها برای شناسایی، کنترل و رفع بحرانها انجام میدهند. اهمیت این مدیریت در شبکههای اجتماعی به دلیل سرعت بالای انتشار اطلاعات دوچندان است. تعریف نوین این حوزه تنها به واکنش پس از بحران محدود نمیشود، بلکه شامل پیشبینی و پیشگیری نیز است. مطالعات نشان میدهد که حدود ۷۰ درصد بحرانهای رسانهای در شبکههای اجتماعی قابل پیشبینی و جلوگیری هستند و این آمار اهمیت استقرار سیستمهای هوشمند پایش و تحلیل محتوا را برجسته میکند. مدیریت بحران مدرن نیازمند ترکیب تجربه انسانی با فناوریهای پیشرفته است. ابزارهایی مانند تحلیل احساسات، پردازش زبان طبیعی و هوش مصنوعی، شناسایی الگوهای خطرناک در مراحل اولیه را ممکن میکنند و دقت و سرعت تصمیمگیری را افزایش میدهند.
شبکههای اجتماعی نقش یک شمشیر دو لبه دارند؛ از یک طرف شایعات و اطلاعات نادرست با سرعت بالا منتشر میشوند و بحرانها را تشدید میکنند، از طرف دیگر، سازمانها با استفاده هوشمندانه میتوانند پیامهای صحیح را سریع به مخاطبان منتقل کرده و دامنه بحران را کاهش دهند. اطلاعات نادرست در شبکههای اجتماعی ۶ برابر سریعتر از اخبار صحیح منتشر میشوند و به حدود ۱۵۰۰ کاربر بیشتر میرسند با این حال ۵۴ درصد کاربران هنوز شبکههای اجتماعی را منبع اصلی اطلاعات در بحرانها میدانند.
اطلاعات نادرست در شبکههای اجتماعی ۶ برابر سریعتر از اخبار صحیح منتشر میشوند و به حدود ۱۵۰۰ کاربر بیشتر میرسند. سازمانهایی که در ۶۰ دقیقه اول بحران واکنش نشان میدهند، ۷۳ درصد کمتر از آسیب به شهرت خود متضرر میشوندتحقیقات نشان میدهند سازمانهایی که در ۶۰ دقیقه اول بحران واکنش نشان میدهند، ۷۳ درصد کمتر از آسیب به شهرت خود متضرر میشوند، همچنین ۸۹ درصد مشتریان انتظار پاسخ برندها در کمتر از یک ساعت دارند. بهرهگیری از ابزارهای پایش هوشمند میتواند حدود ۷۸ درصد بحرانهای بالقوه را پیش از وقوع شناسایی کند که اهمیت سرمایهگذاری در فناوریهای پیشبینانه را نشان میدهد.
روابط عمومی پیشنگر بر شناسایی زودهنگام تهدیدها و آمادگی برای مواجهه با بحران تأکید دارد. این رویکرد شامل پایش مستمر رسانهها، تحلیل دادهها، تدوین سناریوهای احتمالی و آمادهسازی پاسخ سریع است. سازمانهایی که این روش را به کار میگیرند، انعطافپذیری و موفقیت بیشتری در مدیریت بحران دارند. مطالعات نشان میدهند روابط عمومی پیشنگر میتواند ۶۷ درصد از هزینههای بحران را کاهش دهد و سازمانهایی که از سیستم هشدار زودهنگام استفاده میکنند، ۸۵ درصد از تهدیدات بالقوه را ۴۸ ساعت قبل از بروز شناسایی میکنند.
روابط عمومی پیشنگر میتواند ۶۷ درصد از هزینههای بحران را کاهش دهد و سازمانهایی که از سیستم هشدار زودهنگام استفاده میکنند، ۸۵ درصد از تهدیدات بالقوه را ۴۸ ساعت قبل از بروز شناسایی میکنندچهار رکن اصلی این رویکرد شامل پایش مداوم، تحلیل پیشبینانه، آمادگی عملیاتی و پاسخ هوشمند است. ترکیب هوش مصنوعی با تخصص انسانی، دقت پیشبینی بحرانها را تا ۹۲ درصد افزایش میدهد استفاده از ابزارهای پیشرفته مانند تحلیل احساسات، پردازش زبان طبیعی و یادگیری ماشین، الگوهای پیچیده رفتار مخاطبان را شناسایی و به طراحی استراتژیهای مؤثر برای پیشگیری از بحران کمک میکند.
روابط عمومی پیشنگر نقش حیاتی در کاهش اثرات بحران رسانهای دارد. مانیتورینگ رسانهها، آموزش سخنگویان و شفافیت در اطلاعرسانی، اعتماد عمومی را حفظ و از تشدید بحران جلوگیری میکنند. تجربه سازمانهای موفق نشان میدهد ترکیب استراتژیهای سنتی با فناوریهای نوین، کلید موفقیت است. استفاده از سیستمهای هوشمند پایش، پروتکلهای واکنش سریع و کانالهای ارتباطی چندگانه از عناصر حیاتی این رویکرد هستند. در دنیای امروز که اطلاعات با سرعت بالا منتشر میشوند، اتخاذ رویکرد پیشنگرانه علاوه بر کاهش هزینههای بحران، فرصتهایی برای تقویت اعتبار و بهبود روابط با ذینفعان فراهم میآورد. توصیه میشود مدیران بودجه مشخصی برای تجهیزات و آموزش تیم مدیریت بحران اختصاص دهند و تمرینات دورهای و بهروزرسانیها را جدی بگیرند.
