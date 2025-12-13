دبیر اجرایی کنگره ۱۲هزار شهید آذربایجان غربی از اجرای بیش از ۴ هزار برنامه در ۶ محور در این کنگره خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ منصور یوسفی، معاون اجرایی و دبیر کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی ذر نشست خبری کنگره، ۱۲هزار شهید آذربایجان غربی با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری در حوزه جهاد تبیین و مقابله با جنگ نرم دشمن اظهار کرد: کنگره ملی ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و به‌منظور جریان‌سازی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی در سطح جامعه برگزار می‌شود.

دبیر کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی گفت: بر همین اساس، ۲۶ کمیته تخصصی با هدف نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت با مسئولیت ادارات‌کل استان فعال شده و در تمامی شهرستان‌ها نیز ستاد یادواره‌های شهدا با مسئولیت فرمانداران و دبیری فرماندهان سپاه شهرستان‌ها و نواحی تشکیل شده است

سرهنگ یوسفی در خصوص برنامه‌های اجرایی این کنگره گفت: تاکنون بیش از ۴ هزار برنامه در شش محور فرهنگی‌هنری، سیاسی، تبیینی، ورزشی، اجتماعی و امنیتی پیش‌بینی شده که از این تعداد، حدود ۷۰ درصد برنامه‌ها از سال ۱۴۰۲ تاکنون اجرایی شده است.

دبیر اجرایی کنگره با اشاره به تولیدات محتوایی کنگره اظهار کرد: در حوزه تاریخ شفاهی و روایت زندگی شهدا، تاکنون بیش از ۶ هزار اثر کوتاه و اثرگذار تولید شده و در بخش ادبیات دفاع مقدس نیز ۷۵ عنوان کتاب با مشارکت مردم و نهاد‌ها در دست تولید یا منتشر شده است.

سرهنگ یوسفی همچنین از فعال‌سازی کمیته محرومیت‌زدایی خبر داد و گفت: در این حوزه، با برآوردی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان، پروژه‌هایی در حوزه‌های راه روستایی، آب شرب، کشاورزی، مسکن، بازسازی مساجد و مدارس و همچنین حمایت از مشاغل خرد و خانگی اجرایی شده است پیش‌بینی شده که بخشی از آنها در حال اجراست.

وی ادامه داد: سیاست‌ها و برنامه‌های کنگره برگرفته از فرمایش مقام معظم رهبری در نخستین کنگره ۱۲ هزار شهید استان در سال ۱۳۹۶ است؛ جایی که رهبر معظم تأکید فرمودند آذربایجان‌غربی باید با ایستادگی، شجاعت و بصیرت خود در برابر حوادث و فتنه‌ها به مردم کشور معرفی شود.

سرهنگ یوسفی، شعار محوری این کنگره را «آذربایجان اویاخدی، انقلاب دایاخدی» عنوان کرد و افزود: این شعار با هدف تبیین ضرورت پشتیبانی از ولایت و انقلاب اسلامی و تقویت مؤلفه‌های قدرت نرم نظام انتخاب شده است.

معاون اجرایی کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: دومین اجلاسیه اصلی کنگره، چهارم بهمن‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

برکزاری بیش از ۴هزار برنامه در ۶ محور در کنگره ۱۲هزار شهید آذربایجان غربی
