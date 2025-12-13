تازه‌ترین تحقیقات که مشکل را نشان می‌دهند

آرایش دائم یا Permanent Makeup (PMU) روشی است که رنگدانه‌ها را به لایه‌های سطحی پوست تزریق می‌کند تا ظاهر آرایش حفظ شود. اما برخلاف آنچه در تبلیغات گفته می‌شود، این روش از نظر پزشکی تفاوت ماهوی با تاتو ندارد. این موضوع در جدیدترین مرورهای علمی این حوزه به‌روشنی مطرح شده است:

رنگ‌هایی که عوض می‌شوند کنار یکی از زن‌ها می‌نشینم. صفحه گوشی‌اش پر است از عکس‌های قبل و بعد؛ ابروهایی که قرار بوده تا سال‌ها بدون ترمیم زیبا بمانند. اما میان این تصاویر، چند عکس تار هم هست. رنگ‌ها در نورهای مختلف عوض شده‌اند؛ گاهی متمایل به سبز، گاهی خاکستری.این همان چیزی است که جدیدترین تحقیقات درباره‌اش هشدار می‌دهند: «رنگدانه‌های PMU همیشه ثابت نمی‌مانند و در طول زمان می‌توانند تغییر رنگ دهند، به‌ویژه اگر ترکیب شیمیایی‌شان شفاف و استاندارد نباشد.»

التهاب و عفونتی که به جانمان می‌افتد زن آرام می‌گوید: «ترمیمه.» می‌پرسم چرا.می‌گوید: «رنگش برگشته سبز. گفتن بعضی پوست‌ها اینجورین.» انگار تقصیر همیشه با بدن زن است؛ نه با رنگی که به پوستش سپرده‌اند.تبلیغات کلینیک‌ها می‌گویند: «صبح که از خواب بیدار می‌شی، آماده‌ای.» اما علم، روایت دیگری دارد. در مقاله‌های بالا آمده است که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد پس از آرایش دائم دچار علائم التهابی مثل خارش، تورم یا درد طولانی‌مدت می‌شوند؛ علائمی که در برخی موارد ماه‌ها باقی می‌مانند.

اگر پشیمان شدیم چه؟ پوست صورت، به‌ویژه اطراف چشم و لب، حساس‌تر از آن است که فقط به چشم یک زیبایی راحت دیده شود. زنی که از اتاق بیرون می‌آید، آهسته می‌گوید: «گفتن ورم طبیعیه… ولی یه هفته‌ست نرفته.»مطالعات بالینی جدید هم همین را تایید می‌کنند؛ درصد قابل توجهی از مراجعه‌کنندگان، حتی در کلینیک‌های مجاز، دچار خارش، تورم و التهاب می‌شوند؛ عوارضی که شاید فروکش کند، اما همیشه بی‌ردپا نیست. و در این میان، کمتر کسی از مرحله بعد حرف می‌زند: «اگر پشیمان شوی چه؟»همان مرور علمی هشدار می‌دهد که حذف رنگدانه‌های آرایش دائم با لیزر، خود می‌تواند باعث اسکار، تغییر رنگ پوست و آسیب دائمی شود.