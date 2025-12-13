باشگاه خبرنگاران جوان - کبد یکی از پرکارترین و حیاتی‌ترین اندام بدن است. کبد در پشت صحنه بیش از حد کار ، خون را تمیز و چربی‌ها را بدون هیچ سر و صدایی مدیریت می‌کند. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که چربی شکم جمع می‌شود، انرژی به طور عجیبی کم می‌شود. تشخیص علائم مشکل در عملکرد کبد در خانه به شما کمک می‌کند قبل از اینکه آزمایش‌ها آسیب را تأیید کنند، کار برای پیشگیری را شروع کنید. تحقیقات، بررسی‌های ساده‌ای مانند اندازه دور کمر را به عنوان نشانه‌های قوی برای خطرات کبد چرب که بی سر و صدا میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تأیید می‌کند. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍تشخیص بیماری های کبدی در ابتدای بیماری سخت بنظر می رسد،. زیرا بیشتر علائم اولیه بیماری کبد، می‌توانند نسبتا غیر قابل تشخیص و شبیه دیگر علایم بیماری‌ها باشد. با این حال، داشتن شناخت از علائم مشکلات کبدی، می تواند به تشخیص به موقع و مراجعه به پزشک برای درمان موثر کمک کند.

چربی شکم یا اندازه دور کمر، گویای همه چیز

برای اندازه گیری چربی دور کمر یک نوار بردارید و بعد از بازدم، دور کمر خود را در سطح ناف دایره بکشید. قطر بالای ۹۰ سانتی‌متر برای دو کمر مردان و بالای ۸۵ سانتی‌متر برای زنان، چاقی ناحیه مرکزی را نشان می‌دهند و علامتی است که می‌تواند نشانه حرکت سریع بدن به سمت کبد چرب باشد. در مقاله «ارتباط بین دور کمر و بیماری کبد چرب در جمعیت مسن: یک مطالعه مقطعی در اورومچی» نوشته ژانگ و همکارانش، آنها ۳.۹۰۷ سالمند را ردیابی کردند و دریافتند که کبد چرب در ۳۲.۵۶ درصد از آن‌ها با دور کمر بزرگتر به شدت افزایش می‌یابد.

درد شکم

درد شدید شکم، به ویژه در قسمت بالای سمت راست، که محل قرارگیری کبد است؛ ممکن است ناشی از التهاب یا تورم کبد باشد. این دردها می توانند نشانه ای از شرایط جدی تری؛ مانند هپاتیت یا سیروز باشند و نیازمند بررسی بیشتر و درمان به موقع هستند. مدیریت این علائم، اغلب شامل ترکیبی از داروها، تغییرات در سبک زندگی و مراقبت های پشتیبانی، برای بهبود کیفیت زندگی و جلوگیری از آسیب بیشتر به کبد است.

خستگی ماندگار

آیا تا به حال شده که احساس خستگی کنید، یعنی حتی با مصرف قهوه؟ خستگی کبد متفاوت است، یک فشار مداوم که به روزهای برکار و پر از فعالیت مربوط نمی‌شود. خستگی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کبدی جزئیات چگونگی ابتلا به این بیماری در اکثر موارد را شرح می‌دهد و به این نکته اشاره می‌کند که کیفیت زندگی این افراد از طریق ذخیره انرژی ضعیف و التهاب کاهش می‌یابد. در واقع خستگی در بیماران کبدی لزوما به دلیل کار و فعالیت زیاد نیست و بیشتر به دلیل مشکل در عملکرد کبد است.

در یک مطالعه مقطعی انتشار یافته در نشریه بی ام جی با عنوان «آیا خستگی با شدت التهاب کبد در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کبدی مرتبط است؟»، از ۱.۳۷۴ بیمار مبتلا به بیماری مزمن کبدی که با بیوپسی تایید شده‌اند، سوالاتی در مورد خستگی پرسیده شد. در نتیجه محققان این مطالعه، خستگی را در ۱۹.۶۷ درصد این افراد، با درجه التهاب بالاتر در کبد افراد زیر ۷۵ سال مرتبط دانستند.

خارش پوست

خارش‌های گاه‌به‌گاه بدون بثورات پوستی، به خصوص در کف دست یا پا به دلیل تجمع صفرا از کبد رخ می‌دهد. کلینیک مایو خارش مداوم را به عنوان یک علامت دیررس اما گویای بروز مشکل در کبد فهرست می‌کند. موسسه خیریه کبد بریتانیا، زردی چشم یا پوست را در کنار کبودی، که به راحتی ناشی از فاکتورهای انعقادی پایین است، به عنوان علائم بروز مشکل در کبد یا حتی سیروز کبدی فهرست می‌کند.

زردی پوست و چشم‌ها

زردی پوست و چشم ها، معروف به یرقان به عنوان یکی از علائم ظاهری بیماری‌های کبد، نتیجه افزایش سطح بیلی روبین، پیگمنت زرد رنگ حاصل از تجزیه گلبول های قرمز، در خون است و نشانه‌ای از اختلال در کبد یا سیستم دفع صفراوی است. این وضعیت می تواند ناشی از بیماری هایی مانند هپاتیت، سیروز یا انسداد مجاری صفراوی باشد و اغلب همراه با علائمی چون خارش پوست، ادرار تیره و مدفوع روشن، همراه است.

تغییرات در رنگ ادرار

ادرار تیره و مدفوع رنگ پریده یا خاکستری، نشان دهنده اختلال در عملکرد کبدی و از علائم اولیه بیماری کبد، است. این تغییرات رنگ ممکن است؛ نتیجه کاهش توانایی کبد در پردازش بیلی روبین و سایر مواد زائد باشد.. این نشانه‌ها، باید به عنوان هشداری برای بررسی‌های پزشکی جدی گرفته شوند. زیرا می توانند دلالت بر بیماری های جدی مانند هپاتیت، انسداد مجاری صفراوی یا سیروز داشته باشند.

منبع: همشهری آنلاین