معاون قرارگاه زیستی شهید فخریزاده محمد کریمینیا با اشاره به جایگاه ویژه پژوهش در نگاه شهید فخریزاده اظهار داشت: وی برای تحقیق ارزش و حرمت قائل بود. بر این باور بود هر پژوهشی با احتمال شکست همراه است؛ اما در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مالی و اقلام تحقیقاتی مواجه است، شکست در تحقیق هزینه سنگینی دارد.
وی افزود: بارها پیش میآمد که دانشجویان در روند پژوهش به بنبست میرسیدند و نگران بودند که چگونه باید پاسخگوی حاجی باشند؛ اما وقتی نزد ایشان میرفتند، با لبخند و آرامش مواجه میشدند؛ در حالی که بچهها بیش از هر چیز نسبت به بیتالمال حساس بودند.
وی ادامه داد: ایشان همیشه با تشویق و انگیزهبخشی با تیمهای تحقیقاتی برخورد میکردند و جمله همیشگیشان این بود: من خودم محققم؛ حالا فهمیدیم مسیر اشتباه است و باید مسیر جدیدی را امتحان کنیم. با خیال راحت ادامه بدهید. شهید فخریزاده همه ظرفیت و توان خود را برای رشد و موفقیت جوانان بهکار میگرفت. در حوزه زیستی بارها شاهد بودم که چگونه دلگرمیهای ایشان، همراه با آن لبخند تشکرآمیز، انرژی تازهای به بچهها میداد.
معاون قرارگاه زیستی با اشاره به سبک خاص تربیت علمی شهید گفت: شهید فخریزاده از دانشجو، دانشمند میساخت. برخی افراد حتی هنوز مدرک دکتری دریافت نکرده بودند، اما به سطحی از توانمندی رسیده بودند که در رشته خود حرفهای جدی برای گفتن داشتند. کار کردن کنار ایشان فاصله میان دانشجو بودن و دانشمند شدن را بهطرز محسوسی کوتاه میکرد و این یکی از مهمترین ویژگیهای مدیریتی ایشان بود.
کریمینیا درباره حوزههای پژوهشی مورد توجه شهید توضیح داد: از محورهای کلیدی فعالیتهای تحقیقاتی شهید فخریزاده، پژوهشهای مرتبط با آب و قرآن و نیز آیندهپژوهی بود؛ آیندهپژوهیای که به ایده و سپس به عمل منجر شود. ایشان نشریهای منتشر میکردند که در شماره شهریور ۹۸ دقیقاً شش ماه پیش از آغاز کرونا ـپیشبینی شده بود در آیندهای نزدیک بیماری همهگیری کشور را درگیر خواهد کرد. چنین پیشبینی دقیق و مبتنی بر تحلیل، بدون حضور پژوهشگران زبده و تیمی که وضعیت جهانی را رصد کند، ممکن نیست.
وی افزود: در حوزه آب، پیشرفتهای بسیار قابل توجهی حاصل شده بود. شهید فخریزاده تأکید داشتند که رفتار ما با آب یک علم است؛ اینکه چگونه با آب تعامل کنیم تا بهره بیشتری از آن ببریم. آب میتواند هم سلاح باشد و هم مایه حیات؛ و این به نوع عملکرد و فعالیتهای ما بستگی دارد. تیمی که با ایشان در این بخش همکاری میکرد، حتی نقشهای جامع از روندهای آینده در حوزه آب تهیه کرده بود که مربوط به سالهای پیش است.
کریمینیا با اشاره به تلاش بیوقفه گروههای تحقیقاتی گفت: دانشجویان و پژوهشگران با عشق به شهید فخریزاده ساعتهای طولانی در آزمایشگاه فعالیت میکردند، بدون آنکه انتظار مادی یا توقعی داشته باشند. دریافتی آنها بسیار ناچیز بود، اما هیچکس نزد ایشان گله نمیکرد.
معاون قرارگاه زیستی عنوان کرد: شهید فخریزاده حقیقتاً غصه شرایطشان را میخورد و هر کاری از دستش برمیآمد برای حفظ مسیر علمی انجام میداد. یادم هست بودجهای که با زحمت فراوان تأمین کرده بودند رو به پایان بود؛ وقتی موضوع را با او مطرح کردیم، گفتند: شما فقط کار علمیتان را انجام دهید؛ سایر مسائل را به ما بسپارید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از شهادت شهید فخریزاده، تیم پژوهشی ایشان در حوزه زیستی با وجود شدت گرفتن موانع، با قدرت بیشتری مسیر را ادامه داد. دستاوردهای بهدستآمده بهویژه در حوزه ژنتیک، برای نخستینبار در کشور رقم خورده و نشان میدهد راه علمی ایشان همچنان ادامه دارد.
منبع: فارس