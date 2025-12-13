سبک تربیتی پدر هسته‌ای ایران متفاوت بود؛ او به دانشجویانی که هنوز مدرک دکتری نداشتند چنان میدانی می‌داد که به دانشمندانی صاحب‌نظر تبدیل می‌شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون قرارگاه زیستی شهید محسن فخری‌زاده گفت: شهید فخری‌زاده از دانشجو، دانشمند می‌ساخت. برخی افراد حتی هنوز مدرک دکتری دریافت نکرده بودند، اما به سطحی از توانمندی رسیده بودند که در رشته خود حرف‌های جدی برای گفتن داشتند.
 
معاون قرارگاه زیستی شهید فخری‌زاده محمد کریمی‌نیا با اشاره به جایگاه ویژه پژوهش در نگاه شهید فخری‌زاده اظهار داشت: وی برای تحقیق ارزش و حرمت قائل بود. بر این باور بود هر پژوهشی با احتمال شکست همراه است؛ اما در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مالی و اقلام تحقیقاتی مواجه است، شکست در تحقیق هزینه‌ سنگینی دارد.
 
وی افزود: بارها پیش می‌آمد که دانشجویان در روند پژوهش به بن‌بست می‌رسیدند و نگران بودند که چگونه باید پاسخگوی حاجی باشند؛ اما وقتی نزد ایشان می‌رفتند، با لبخند و آرامش مواجه می‌شدند؛ در حالی که بچه‌ها بیش از هر چیز نسبت به بیت‌المال حساس بودند.
 
وی ادامه داد: ایشان همیشه با تشویق و انگیزه‌بخشی با تیم‌های تحقیقاتی برخورد می‌کردند و جمله همیشگی‌شان این بود: من خودم محققم؛ حالا فهمیدیم مسیر اشتباه است و باید مسیر جدیدی را امتحان کنیم. با خیال راحت ادامه بدهید. شهید فخری‌زاده همه ظرفیت و توان خود را برای رشد و موفقیت جوانان به‌کار می‌گرفت. در حوزه زیستی بارها شاهد بودم که چگونه دلگرمی‌های ایشان، همراه با آن لبخند تشکر‌آمیز، انرژی تازه‌ای به بچه‌ها می‌داد.
 
معاون قرارگاه زیستی با اشاره به سبک خاص تربیت علمی شهید گفت: شهید فخری‌زاده از دانشجو، دانشمند می‌ساخت. برخی افراد حتی هنوز مدرک دکتری دریافت نکرده بودند، اما به سطحی از توانمندی رسیده بودند که در رشته خود حرف‌های جدی برای گفتن داشتند. کار کردن کنار ایشان فاصله میان دانشجو بودن و دانشمند شدن را به‌طرز محسوسی کوتاه می‌کرد و این یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدیریتی ایشان بود.
 
 
کریمی‌نیا درباره حوزه‌های پژوهشی مورد توجه شهید توضیح داد: از محورهای کلیدی فعالیت‌های تحقیقاتی شهید فخری‌زاده، پژوهش‌های مرتبط با آب و قرآن و نیز آینده‌پژوهی بود؛ آینده‌پژوهی‌ای که به ایده و سپس به عمل منجر شود. ایشان نشریه‌ای منتشر می‌کردند که در شماره شهریور ۹۸ دقیقاً شش ماه پیش از آغاز کرونا ـپیش‌بینی شده بود در آینده‌ای نزدیک بیماری همه‌گیری کشور را درگیر خواهد کرد. چنین پیش‌بینی دقیق و مبتنی بر تحلیل، بدون حضور پژوهشگران زبده و تیمی که وضعیت جهانی را رصد کند، ممکن نیست.
 
وی افزود: در حوزه آب، پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی حاصل شده بود. شهید فخری‌زاده تأکید داشتند که رفتار ما با آب یک علم است؛ اینکه چگونه با آب تعامل کنیم تا بهره بیشتری از آن ببریم. آب می‌تواند هم سلاح باشد و هم مایه حیات؛ و این به نوع عملکرد و فعالیت‌های ما بستگی دارد. تیمی که با ایشان در این بخش همکاری می‌کرد، حتی نقشه‌ای جامع از روندهای آینده در حوزه آب تهیه کرده بود که مربوط به سال‌های پیش است.
 
کریمی‌نیا با اشاره به تلاش بی‌وقفه گروه‌های تحقیقاتی گفت: دانشجویان و پژوهشگران با عشق به شهید فخری‌زاده ساعت‌های طولانی در آزمایشگاه فعالیت می‌کردند، بدون آنکه انتظار مادی یا توقعی داشته باشند. دریافتی آن‌ها بسیار ناچیز بود، اما هیچ‌کس نزد ایشان گله نمی‌کرد.
 
معاون قرارگاه زیستی عنوان کرد: شهید فخری‌زاده حقیقتاً غصه شرایطشان را می‌خورد و هر کاری از دستش برمی‌آمد برای حفظ مسیر علمی انجام می‌داد. یادم هست بودجه‌ای که با زحمت فراوان تأمین کرده بودند رو به پایان بود؛ وقتی موضوع را با او مطرح کردیم، گفتند: شما فقط کار علمی‌تان را انجام دهید؛ سایر مسائل را به ما بسپارید.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از شهادت شهید فخری‌زاده، تیم پژوهشی ایشان در حوزه زیستی با وجود شدت گرفتن موانع، با قدرت بیشتری مسیر را ادامه داد. دستاوردهای به‌دست‌آمده به‌ویژه در حوزه ژنتیک، برای نخستین‌بار در کشور رقم خورده و نشان می‌دهد راه علمی ایشان همچنان ادامه دارد.
 
منبع: فارس
برچسب ها: شهدای هسته ای ، انرژی هسته ای ، دانشمندان ایرانی
خبرهای مرتبط
دکه‌هایی که بوی قهوه می‌دهند، نه کاغذ
کشف پیکر مطهر شهیدی با قمقمه‌ای پر از آب + فیلم
ماجرای عکسِ «دامادِ شهید» روی درِ خوابگاه دخترانه چیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نشانه‌های نادیده گرفته شده علیه کبد
باهوش‌ترین افراد دنیا چه مهارت طلایی دارند؟
از کودکان باهوش خود ویترین نسازید
داستان ادویه‌ای که جهان را تغییر داد
خانه غمگین است، بمانیم یا برویم؟
اگر هر روز تخم مرغ بخورید، چه اتفاقی می‌افتد؟
وقتی پلتفرم‌ها قانون را دور می‌زنند؛ عادت خطرناک نمایش خانگی
بابا کجاست؟ سوالی برای یک کشتار تکان‌دهنده
کمبود این ۳ ویتامین شما را بی‌حوصله و عصبانی می‌کند
جای خالی بخش ویژه جنگ ۱۲ روزه در جشنواره فیلم فجر
آخرین اخبار
نشانه‌های نادیده گرفته شده علیه کبد
جهادگرانی که در مقابل استعمارگران تسلیم نشدند
آرایش جدید برای هستهٔ سخت ۹۰ میلیونی
چطور جلوی بلوغ زودرس بچه‌ها را بگیریم؟
زن، رنگدانه و خطری که از زیر پوست شروع می‌شود!
دکه‌هایی که بوی قهوه می‌دهند، نه کاغذ
از کودکان باهوش خود ویترین نسازید
داستان ادویه‌ای که جهان را تغییر داد
اگر هر روز تخم مرغ بخورید، چه اتفاقی می‌افتد؟
کمبود این ۳ ویتامین شما را بی‌حوصله و عصبانی می‌کند
باهوش‌ترین افراد دنیا چه مهارت طلایی دارند؟
جای خالی بخش ویژه جنگ ۱۲ روزه در جشنواره فیلم فجر
وقتی پلتفرم‌ها قانون را دور می‌زنند؛ عادت خطرناک نمایش خانگی
بابا کجاست؟ سوالی برای یک کشتار تکان‌دهنده
خانه غمگین است، بمانیم یا برویم؟
۷۵ دلیل برای تشکر از همسر: از دم دادن چای تا لحظات شادی که می‌آفریند
از شایعه تا اعتماد؛ چگونه روابط‌عمومی پیش‌نگر هزینه بحران را کاهش می‌دهد؟
فریب زیر پوست اینستاگرام؛ برخورد پلیس با پزشک نماها!