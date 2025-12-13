باشگاه خبرنگاران جوان - معاون قرارگاه زیستی شهید محسن فخری‌زاده گفت: شهید فخری‌زاده از دانشجو، دانشمند می‌ساخت. برخی افراد حتی هنوز مدرک دکتری دریافت نکرده بودند، اما به سطحی از توانمندی رسیده بودند که در رشته خود حرف‌های جدی برای گفتن داشتند.

معاون قرارگاه زیستی شهید فخری‌زاده محمد کریمی‌نیا با اشاره به جایگاه ویژه پژوهش در نگاه شهید فخری‌زاده اظهار داشت: وی برای تحقیق ارزش و حرمت قائل بود. بر این باور بود هر پژوهشی با احتمال شکست همراه است؛ اما در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مالی و اقلام تحقیقاتی مواجه است، شکست در تحقیق هزینه‌ سنگینی دارد.

وی افزود: بارها پیش می‌آمد که دانشجویان در روند پژوهش به بن‌بست می‌رسیدند و نگران بودند که چگونه باید پاسخگوی حاجی باشند؛ اما وقتی نزد ایشان می‌رفتند، با لبخند و آرامش مواجه می‌شدند؛ در حالی که بچه‌ها بیش از هر چیز نسبت به بیت‌المال حساس بودند.

وی ادامه داد: ایشان همیشه با تشویق و انگیزه‌بخشی با تیم‌های تحقیقاتی برخورد می‌کردند و جمله همیشگی‌شان این بود: من خودم محققم؛ حالا فهمیدیم مسیر اشتباه است و باید مسیر جدیدی را امتحان کنیم. با خیال راحت ادامه بدهید. شهید فخری‌زاده همه ظرفیت و توان خود را برای رشد و موفقیت جوانان به‌کار می‌گرفت. در حوزه زیستی بارها شاهد بودم که چگونه دلگرمی‌های ایشان، همراه با آن لبخند تشکر‌آمیز، انرژی تازه‌ای به بچه‌ها می‌داد.