دلیل سرایت بالای سویه جدید آنفلوآنزا، پاسخ به این پرسش که چرا بیشتر کودکان درگیر این ویروس می‌شوند، راه‌های پیشگیری از آن و خطرات ناشی از ابتلا به آنفلوانزای جدید و... از جمله نکاتی است که برای پاسخ دادن به آن‌ها در این مطلب به سراغ سید علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات و آزمایشگاه ویروس‌شناسی کشور رفته و مفصل به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

در ماه‌های گذشته آمار شیوع و ابتلا به ویروس کووید ۱۹ از آنفلوآنزا پیشی گرفته بود و ۲ الی ۳ پیک را ثبت کرد؛ اما براساس اعلام وزارت بهداشت و تشخیص پزشکان با شروع فصل پاییز شیوع و سرایت سویه جدید آنفلوآنزا از کرونا پیشی گرفته و اکثر افرادی که با علائم سرفه، تب و لرز، بدن درد و... به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند به آنفلوآنزا مبتلا هستند.

در چند روز گذشته مدام ویدیو و اخباری از شیوع یک بیماری تنفسی که بیشتر کودکان را مبتلا می‌کند، دست به دست می‌شود.

آنفلوآنزایی که در حال حاضر در کشور شایع است، نسبت به ماه‌ها و سال گذشته چه تفاوتی دارد؟

برای تشریح کردن وضعیت ویروس آنفلوانزا در دنیا که شامل کشور ما هم می‌شود باید کمی به گذشته بازگردیم. اگر دقت کنید، کشورهای نیم‌کره جنوبی نسبت به نیم‌کره شمالی فصل‌های متفاوتی دارند. در واقع فصول سرد آنها مقابل ما است که در نیم‌کره شمالی قرار داریم. در حالی‌ که کشوری مثل استرالیا در نیم‌کره جنوبی قرار دارد؛ بنابراین زمانی که ما فصل تابستان را پشت سر گذاشتیم، آن‌ها فصل سرد خود را تجربه می‌کردند و این اتفاق پیش از ما رخ داد. اتفاقی که افتاد این بود که در اوایل فصل سرد آنها ویروس آنفلوآنزای H1N1 شیوع بالاتری داشت و بعد از آن در اواخر فصل سردشان یک تغییر جهش پیدا کرد که گردش و میزان شیوع آن بسیار زیاد شد.