باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از خطوط مترو شیراز گفت: مشارکت شهرداری شیراز در اصلاح آزادراه شیراز ـ بوشهر به طول ۵۲ کیلومتر و اجرای بزرگراه کمربندی شمال‌شرق به طول ۲۲ کیلومتر، نمونه‌ای موفق از حضور مدیریت شهری در طرح‌های ملی به شمار می‌رود.

او با اشاره به اقدامات شهرداری افزود: احداث تصفیه‌خانه‌های محلی به منظور استفاده از آب‌های غیرمتعارف در فضای سبز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار پول و سرمایه، از جمله ویژگی‌های برجسته مدیریت شهری شیراز است.

قادری خاطرنشان کرد: بودجه ۴۲ هزار میلیارد تومانی شهرداری شیراز، تقریباً دو برابر کل بودجه استان فارس است.

محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، نیز در این بازدید از بهره‌برداری مرکز کنترل و فرمان خط ۲ مترو خبر داد و گفت: طی چهار سال گذشته، ۵۵ پروژه عمرانی در شیراز افتتاح شده و تا پایان سال جاری، حدود ۴۰۰ پروژه دیگر نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

او افزود: بودجه شهرداری شیراز از ۶ هزار میلیارد تومان به ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که ۸۰ درصد آن به پروژه‌های عمرانی اختصاص دارد. همچنین طی سه سال گذشته، قرارداد‌هایی به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان در حوزه سرمایه‌گذاری منعقد شده و وابستگی شهرداری به عوارض شهروندان به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافته است.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این بازدید با تأکید بر ضرورت تحقق مدیریت واحد شهری اظهار داشت: در شرایطی که حجم دولت کاهش می‌یابد، باید زمینه ایفای نقش پررنگ‌تر شهرداری‌ها در ارائه خدمات فراهم شود.

سیدابراهیم حسینی، عضو شورای اسلامی شهر شیراز، کمبود واگن مترو را یکی از مهم‌ترین چالش‌های حمل‌ونقل عمومی این کلان‌شهر دانست و خواستار همکاری مسئولان ملی برای رفع این مشکل شد.