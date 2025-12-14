مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از واریز ۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین با نرخ اول و یک میلیارد و ۸۶۶ میلیون لیتر بنزین با نرخ دوم به کارت‌های سوخت خودرو‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کرامت ویس‌کرمی درباره سهمیه‌های واریزشده برای ۳۱ میلیون کارت سوخت فعال کشور در آذر امسال اظهار کرد: درمجموع یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین با نرخ اول ۱۵۰۰ تومانی به کارت‌های هوشمند سوخت خودروهای بنزینی واریز شده که تا ۲۱ آذر ۷۴۸ میلیون لیتر آن استفاده شده بود و حدود ۳۷۰ میلیون لیتر آن در کارت‌های سوخت همچنان موجود است.

وی با اشاره به مقدار سهمیه مصرف‌شده خودروهای بنزینی با نرخ دوم ۳۰۰۰ تومانی در آذر بیان کرد: در مجموع یک میلیارد و ۸۶۶ میلیون لیتر بنزین با نرخ دوم ۳۰۰۰ تومانی برای خودرهای بنزین‌سوز در آذر واریز شد که تا ۲۱ آذر تنها ۱۸۶ میلیون لیتر آن مصرف شده و همزمان با اجرای طرح جدید بنزین از ۲۲ آذر و اعمال حذف سهمیه بنزین نرخ اول و دوم برای برخی خودروها، همچنان یک میلیارد و ۳۷۹ میلیون لیتر بنزین با نرخ دوم در کارت‌های هوشمند سوخت موجود است و مردم می‌توانند تا پایان آذر از این مقدار سوخت بنزین با نرخ دوم استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در تشریح مقدار سهمیه موجود خودروهای دوگانه‌سوز در آذر تصریح کرد: برای خودروهای دوگانه‌سوز درمجموع ۶۴ میلیون لیتر بنزین با نرخ اول در آذر واریز شده که تا ۲۱ آذر ۴۶ میلیون لیتر آن برداشت شده است، همچنین درمجموع ۲۱۳ میلیون لیتر بنزین با نرخ دوم برای کل خودروهای دوگانه‌سوز واریز شده که تا ۲۱ آذر تنها ۳۰ میلیون لیتر آن برداشت شده است.

 ویس‌کرمی با تأکید بر اینکه در هشت روز پایانی آذر همه‌ خودروها چه تک‌سوز و چه دوگانه‌سوز حجم بالایی از سهمیه ۳ هزار تومانی دارند که می‌توانند آن را برداشت کنند و نیازی به استفاده از سهمیه کارت اضطراری جایگاه‌ها نیست، گفت: همچنین مانند گذشته سهمیه با نرخ اول تا ۶ ماه و سهمیه با نرخ دوم تا یک ماه در کارت‌های هوشمند سوخت ذخیره می‌شود.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: قیمت بنزین ، سهمیه بنزین
