وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند هوایی آن در اواخر شنبه و اوایل یکشنبه ۲۳۵ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است.
فرماندار منطقهای این وزارتخانه گفت: «در منطقه بلگورود، در غرب روسیه یک پهپاد مردی روستایی را زخمی کرد و خانهاش را به آتش کشید».
مقامات همچنین اعلام کردند که پهپادهای اوکراینی به یک انبار نفت در منطقه ولگوگراد در جنوب غربی روسیه حمله کرده و باعث آتشسوزی شدند.
پیش از این و در روز شنبه، اوکراین روسیه را به حمله علیه یک کشتی حامل روغن آفتابگردان در دریای سیاه متهم کرد. این کشتی در منطقه اقتصادی انحصاری اوکراین بود و از یک کریدور غلات که خط ساحلی اوکراین را در بر میگیرد، استفاده میکرد.
