میانگین زمان ترخیص کالا‌ها از تاریخ کوتاژ اداری تا صدور پروانه گمرکی در گمرکات کشور طی هفت‌ماهه سال‌جاری ۷ روز بوده است

باشگاه خبرنگاران جوان - گمرک ایران اعلام کرد: میانگین زمان ترخیص کالاها از تاریخ کوتاژ اداری تا صدور پروانه گمرکی در گمرکات کشور طی هفت‌ماهه سال‌جاری ۷ روز بوده است و معطلی صاحبان کالا در زمان ثبت سفارش، تأمین و تخصیص ارز ارتباطی با گمرک ندارد.

در این توضیحات آمده است: گمرک صرفاً پاسخگوی مدت زمان ترخیص کالا از تاریخ اخذ کوتاژ اداری تا صدور پروانه گمرکی است که این مدت زمان در هفت ماهه ابتدایی سال جاری، طی  ۱۸۰۵۴۵ فقره اظهارنامه با رویه واردات قطعی، به طور میانگین ۷ روز بوده است.

این میانگین زمان ترخیص در مدت زمان فوق به تفکیک سازمان‌های همجوار مجوز‌دهنده به برخی کالاهای وارداتی من‌جمله ۴ سازمان اصلی شامل؛سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی کل کشور، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد، به ترتیب ۴.۷ ، ۸.۴، ۱۰.۵ و ۱۴.۷ روز بوده است.

شایان ذکر است، سازمان‌های مجوز‌دهنده حدود ۴۳۷۳۳ اظهار نامه را بررسی نموده‌اند که سهم ۲۴ درصدی از کل اظهارنامه‌های واردات قطعی طی ۷ ماهه سال‌جاری را به خود اختصاص داده است. 

با این تفسیر میانگین زمان تایید مجوز توسط سازمان‌های مذکور طی ۷ ماهه امسال، حدود ۱۰ روز برآورد گردیده که تفاوت معناداری با ۲۴ روز اعلام‌شده دارد.

برچسب ها: گمرک ایران ، ترخیص کالا
خبرهای مرتبط
تجارت خارجی ایران به بیش از ۷۶.۵ میلیارد دلار رسید
کاهش توقف در فرآیند تجارت فرامرزی از طریق مگاپروژه گمرک
نحوه ارزش‌گذاری گوشی‌های تلفن همراه؛
آیا ارزش گوشی‌های تلفن همراه مسافری و تجاری تفاوت دارند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارش برف و باران تا جمعه در پایتخت؛ هوا سردتر می‌شود
کاهش ۴۰ درصدی مصرف بنزین بعد از سه‌نرخی شدن
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی غرب و شمال غرب کشور از ۲۶ آذرماه
آخرین اخبار
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی غرب و شمال غرب کشور از ۲۶ آذرماه
کاهش ۴۰ درصدی مصرف بنزین بعد از سه‌نرخی شدن
بارش برف و باران تا جمعه در پایتخت؛ هوا سردتر می‌شود
صدور مجوز پذیره‌نویسی ۳ صندوق نقره تا پایان هفته جاری
تصویربرداری ۸۴ هزار کیلومتر از راه‌های کشور
کاهش حمل بار کالا‌های اساسی به دلیل کاهش بارندگی/ ناوگان تجاری کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارند
ابر بدهکارهای شرکت فرودگاه‌ها اعلام شد/ بدهی ۷ همتی ایرلاین ها به فرودگاه‌ها + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۴ آذرماه
زمان ترخیص کالا‌ها از تاریخ کوتاژ اداری تا صدور پروانه گمرکی ۷ روز است
مصرف گاز در استان تهران به ۹۱ میلیون مترمکعب رسید
۸۰ درصد از فرودگاه‌های کشور کمتر از یک میلیون مسافر در سال دارند
نهاده‌های دامی ظرف ۴۸ ساعت در سامانه بازارگاه بارگذاری شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴
بدهی ۱۵ میلیون دلار ایران ایر به فرودگاه‌های خارجی+ فیلم
قیمت‌های جدید لبنیات مصوب شد
پیشرفت ۹۰ درصدی ابر پروژه خط لوله نهم انتقال گاز سراسری
تخصیص ارز به ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران کلید خورد
افزایش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
خودکفایی در محصولات کشاورزی بدون دانش امکان پذیر نیست+ فیلم
اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی کالاهای اساسی ویژه شب یلدا در استان تهران
تولیدات صنعتی عامل اصلی تغییر اقلیم و تهدید امنیت غذایی
الگوی کشت محصولات گلخانه ای و زراعت چوب تا پایان سال ابلاغ می شود+ فیلم
مالیات بر سوداگری ابزاری برای ساماندهی نقدینگی و افزایش عدالت اقتصادی است
به آزاد سازی قیمت بلیت هواپیما اعتقادی نداریم/ هواپیما‌های عملیاتی به ۱۵۰ فروند رسید+ فیلم
صورتحساب الکترونیک؛ گامی در جهت انضباط مالیاتی و پایان کاغذبازی اصناف
آخرین جزئیات میدان گازی آرش اعلام شد/ اتمام راه‌آهن چابهار _ زاهدان تا پایان سال+ فیلم
کیفیت آب شرب خط قرمز ماست
سال آینده از واردات بنزین بی نیاز خواهیم شد+فیلم
احداث هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز تا پایان سال هدف گذاری شده است
حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی نیاز است