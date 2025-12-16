باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - برنامه جهانی غذای سازمان ملل روز سهشنبه اعلام کرد که برای اولین بار در دهههای اخیر قادر به ارائه کمک موثر به میلیونها افغان دچار سوءتغذیه نیست و احتمالاً مرگومیر به ویژه در میان کودکان در زمستان امسال افزایش خواهد یافت.
کمکهای بینالمللی به افغانستان از سال ۲۰۲۱، زمانی که نیروهای تحت رهبری آمریکا این کشور را ترک کردند و طالبان دوباره قدرت را به دست گرفتند، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. این بحران با چندین بلای طبیعی مانند زمینلرزه تشدید شده است.
این آژانس سازمان ملل در بیانیهای گفت: «برای اولین بار در دههها، برنامه جهانی غذا نمیتواند یک واکنش زمستانی قابل توجه راهاندازی کند و همزمان پشتیبانی اضطراری و تغذیهای را در سراسر کشور گسترش دهد.» این آژانس افزود که برای ارائه کمک غذایی به شش میلیون افغان به بیش از ۴۶۰ میلیون دلار نیاز دارد.
این برنامه گفت: «با توجه به اینکه سوءتغذیه کودکان در حال حاضر در بالاترین سطح خود در دهههای اخیر قرار دارد و کاهش بیسابقه بودجه (بینالمللی) برای آژانسهای ارائهدهنده خدمات ضروری، دسترسی به درمان به طور فزایندهای نادر است.»
مرگ کودکان احتمالاً در ماههای زمستان سرد افغانستان که غذا در کمترین میزان خود است، افزایش خواهد یافت.
برنامه جهانی غذا تخمین میزند که ۱۷ میلیون نفر با گرسنگی روبهرو هستند که نسبت به سال گذشته حدود سه میلیون نفر افزایش یافته است. این افزایش تا حدودی به دلیل اخراج میلیونها افغان از کشورهای همسایه ایران و پاکستان تحت برنامههای بازگرداندن مهاجران و پناهندگان است.
سازمانهای بشردوستانه هشدار دادهاند که افغانستان فاقد زیرساخت برای جذب ناگهانی بازگشتکنندگان است.
ژان-مارتن باوئر، مدیر تحلیل امنیت غذایی و تغذیه برنامه جهانی غذا در یک جلسه توجیهی مطبوعاتی در ژنو گفت: «ما تنها ۱۲ درصد بودجه داریم. این یک مانع است.» وی افزود که ۳.۷ میلیون کودک افغان دچار سوءتغذیه حاد هستند که یک میلیون نفر از آنان موارد شدید هستند. او گفت: «پس بله، کودکان در حال مرگ هستند.»
منبع: رویترز