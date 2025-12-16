وزیر امور خارجه ایران در نشستی با جمعی از نخبگان و اندیشمندان روسی بر عزم ملت ایران برای دفاع از حقوق و منافع قانونی ایران وفق معاهده منع اشاعه تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی که برای رایزنی در مورد روابط دوجانبه ایران-روسیه و تحولات بین‌المللی به مسکو سفر کرده است، بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه‌ای با حضور جمعی از صاحب‌نظران و اندیشمندان روسی شرکت کرد.

در این نشست، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات بین‌المللی به‌ویژه مباحث مرتبط با صلح و امنیت بین‌الملل تبیین شد.

وزیر امور خارجه ایران در این نشست ضمن تشریح روند مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران و رویکرد مسوولانه ایران در دو دهه اخیر، وضعیت موجود را نتیجه بدعهدی‌های مستمر آمریکا و تبعیت سه کشور اروپایی از رفتار غیرقانونی آمربکا به‌ویژه خروج یکجانبه از برجام در سال ۲۰۱۸ و تجاوز نظامی ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد و تیر ۱۴۰۴) علیه ایران دانست.

عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود، شراکت راهبردی ایران و روسیه را نه تنها تامین‌کننده منافع ملی متقابل دو کشور، بلکه عاملی تعیین‌کننده در راستای صیانت از صلح و امنیت جهانی دانست و بر عزم مشترک رهبران دو کشور برای تقویت روابط در همه عرصه‌ها تاکید کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به روندهای جاری در سطح بین‌الملل و سیطره روزافزون قلدرمآبی و یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه در روابط بین‌الملل، بر مسوولیت جمعی ملل صلح‌دوست برای صیانت از حاکمیت قانون و جلوگیری از غلبه نظم دستوری مبتنی بر زور تاکید کرد.

وزیر امور خارجه وضعیت موجود در منطقه غرب آسیا را آشفته و خطرناک توصیف کرد که تنها علت و عامل آن نیز سیطره‌طلبی استعماری رژیم اسرائیل با حمایت همه‌جانبه و راهبری آمریکا است.

عراقچی همچنین موضع طرف‌های اروپایی در قبال نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل و ارتکاب نسل‌کشی و جنایات جنگی توسط رژیم صهیونیستی را شرم‌آور دانست.

وی با اشاره به «استمرار بی‌کیفرمانی» این رژیم در قبال جنایات شنیع ارتکابی در فلسطین اشغالی و نیز تجاوزهای آن علیه لبنان و سوریه و یمن و دیگر کشورهای منطقه، ادامه بی‌تفاوتی در برابر این قانون‌شکنی‌ها را خطری بزرگ برای صلح و ثبات منطقه و جهان دانست.

عراقچی همچنین تداوم همکاری و هماهنگی بین کشورهای مستقل و همسو از جمله ایران و روسیه را در مجامع بین‌المللی به خصوص سازمان ملل متحد و بریکس و شانگهای برای جلوگیری از عادی شدن قانون‌شکنی و نقض حقوق بین‌الملل و با هدف کمک به صیانت از حاکمیت قانون و مقابله با فشارهای فزاینده علیه چندجانبه‌گرایی ضروری دانست.

