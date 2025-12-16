وزارت دفاع آلمان از خروج سامانه‌های موشکی دفاع هوایی پاتریوت خود از لهستان و بازگشت پرسنل بوندس‌وهر مستقر در آنجا خبر داد.

وزارت دفاع آلمان با صدور بیانیه‌ای از خروج سامانه‌های موشکی دفاع هوایی پاتریوت خود از لهستان و بازگشت پرسنل بوندس‌وهر (نیرو‌های مسلح آلمان) مستقر در آنجا خبر داد.

وزارت دفاع آلمان خاطرنشان کرد که بوندس‌وهر سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت مستقر در لهستان را که برای محافظت از حریم هوایی ناتو و مرکز حمل و نقل در ژشوف در نزدیکی مرز با اوکراین در نظر گرفته شده بودند، خارج می‌کند. این وزارتخانه تأکید کرد: «پس از واگذاری آرام فرماندهی ماموریت به شرکای هلندی ما در اوایل دسامبر، آخرین پرسنل نظامی امروز به پایگاه‌های خود بازگشتند.»

در پایان ژانویه، آلمان دو باتری پاتریوت و ۲۰۰ پرسنل نظامی را به مدت شش ماه در فرودگاه ژشوف در مرز با اوکراین مستقر کرد. در اوایل ماه مه، دونالد توسک، نخست وزیر لهستان از فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان خواست تا استقرار باتری‌های پاتریوت در مرز با اوکراین را تا پایان سال تمدید کند. بنابراین، سامانه‌های پدافند هوایی و پرسنل نظامی آلمان تا ماه دسامبر در لهستان مستقر بودند و بخشی از ماموریت آنها تضمین تدارکات برای ارتش اوکراین بود.

بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان توضیح داد: «همانند استقرار‌های قبلی در لهستان و اسلواکی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، این ماموریت در مدت کوتاهی برای کاهش بار متحدان ما در زمین فراخوانده شد.» اکنون، او اشاره کرد که فرماندهی در ژشوف توسط ارتش هلند به عهده گرفته شده است.

