دولت ونزوئلا تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت خود و محاصره نفتکش‌های کاراکاس را مضحک و غیرمنطقی خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دولت ونزوئلا امروز چهارشنبه اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، را که در آن کاراکاس را یک سازمان تروریستی خارجی توصیف کرده و تحریم نفتی علیه کشتی‌های آن اعمال کرده بود، رد کرد.

دولت ونزوئلا در بیانیه‌ای این اظهارات را «تهدیدی مضحک» خواند و گفت محاصره اعلام‌شده «کاملا غیرمنطقی» است و «آزادی تجارت و ناوبری را نقض می‌کند».

ترامپ روز سه‌شنبه دستور «محاصره» تمام نفتکش‌های تحریم‌شده‌ای که وارد یا از ونزوئلا خارج می‌شوند را صادر کرد، اقدامی جدید با هدف افزایش فشار بر دولت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا و هدف قرار دادن منبع اصلی درآمد آن.

هنوز مشخص نیست که ترامپ چگونه این اقدام را علیه کشتی‌های تحریم‌شده اجرا خواهد کرد و آیا مانند هفته گذشته که دولت آمریکا هزاران سرباز و حدود دوازده کشتی جنگی، از جمله یک ناو هواپیمابر، را به منطقه اعزام کرد، از گارد ساحلی برای رهگیری آنها استفاده خواهد کرد یا خیر.

ترامپ در تروث‌سوشال ادعا کرد: «به دلیل سرقت دارایی‌های ما و به دلایل بسیار دیگری از جمله تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، ونزوئلا به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده است. بر این اساس، من امروز دستور محاصره کامل و تمام‌عیار تمام نفتکش‌های تحریم‌شده‌ای را که وارد یا از ونزوئلا خارج می‌شوند، صادر می‌کنم.»

در همین حال، قیمت نفت در معاملات آسیایی روز چهارشنبه بیش از ۱ درصد افزایش یافت و قیمت نفت خام برنت با ۷۰ سنت افزایش به ۵۹.۶۲ دلار در هر بشکه در ساعت ۰۲:۴۵ به وقت گرینویچ رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۷۳ سنت افزایش به ۵۶ دلار در هر بشکه رسید.

منبع: آر تی

برچسب ها: ونزوئلا و آمریکا ، نفت ونزوئلا
