مقامات آمریکایی اعلام کردند که یک استاد رشته علوم انرژی هسته‌ای در موسسه فناوری ماساچوست (ام آی تی)، در خانه خود در محله مجلل بروکلین در حومه بوستون، به ضرب گلوله کشته شده است.

نونو لوریرو (Nuno Loureiro) ۴۷ ساله، صبح روز سه‌شنبه پس از اینکه با جراحات ناشی از شلیک گلوله در خانه‌اش پیدا شد، فوت کرد. دفتر دادستان منطقه نورفولک اعلام کرد که این پرونده یک «تحقیق فعال و باز در مورد قتل» است، اما در این مرحله جزئیات بیشتری فاش نشده است.

دانشگاه ام آی تی تایید کرد که لوریرو استاد بخش علوم و مهندسی هسته‌ای و بخش فیزیک بوده است. او همچنین مدیریت «مرکز علوم پلاسما و گداخت» (Plasma Science and Fusion Center) این دانشگاه را بر عهده داشت.

دانشگاه ام آی تی در بیانیه‌ای رسمی با ابراز تسلیت عمیق به خانواده، دانشجویان و همکاران او، اعلام کرد که پلیس دانشگاه در حال همکاری با پلیس ایالتی ماساچوست برای پیشبرد تحقیقات است.

مطابق با رزومه منتشر شده در سایت ام آی تی، تمرکز تحقیقاتی لوریرو شامل نظریه و شبیه‌سازی کامپیوتری دینامیک پلاسمای غیرخطی بوده است. او در سال ۲۰۱۶ به هیئت علمی ام آی تی پیوسته بود.

پیش از آن، او به عنوان پژوهشگر در موسسه پلاسما و گداخت هسته‌ای در لیسبون (پایتخت پرتغال) فعالیت می‌کرد. دانشگاه ام آی تی اعلام کرده است که به دلیل حفظ روند تحقیقات، فعلا جزئیات بیشتری ارائه نخواهد داد.

