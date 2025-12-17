باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی «هاآرتس» گزارش داد که جمهوری آذربایجان علی‌رغم دعوت رسمی، در کنفرانس آمریکا که دیروز در دوحه با هدف زمینه‌سازی برای ایجاد «نیروی ثبات بین‌المللی» در نوار غزه برگزار شد، غیبت کرد.

بر اساس این گزارش، باکو نه تنها قصدی برای مشارکت در این نیروی ثبات ندارد، بلکه علی‌رغم گزارش‌ها درباره رایزنی‌های جدی آمریکا، برنامه‌ای هم برای پیوستن به «پیمان ابراهیم» در آینده نزدیک ندارد. این ادعا درحالی است که باکو رابطه خوبی با تل‌آویو دارد و حتی نیازی به پیوستن به توافق ندارد.

علاوه بر جمهوری آذربایجان، حدود ۱۵ کشور دیگر از جمله ترکمنستان، تاجیکستان، بلژیک، رومانیا، استونی، کره جنوبی و نپال نیز در این کنفرانس شرکت نکردند.

ترکیه که پیش‌تر نامش برای حضور در این نیرو مطرح شده بود، اصلا به کنفرانس دعوت نشد. دلیل این امر مخالفت شدید رژیم تروریستی اسرائیل با حضور ترکیه در نیروی ثبات غزه عنوان شده و تلاش‌های مشترک ترکیه و قطر برای تغییر نظر آمریکا بی‌نتیجه مانده است.

در این نشست نمایندگان کشور‌های آلمان، انگلیس، فرانسه، یونان، قبرس، بوسنی و هرزگوین، کوزوو، مراکش، امارات، بحرین، اردن، مصر، عربستان سعودی، قزاقستان و ازبکستان حضور داشتند.

نام جمهوری آذربایجان ماه گذشته در شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای مشارکت در نیروی ثبات غزه مطرح شده بود. پیش از رای‌گیری درباره طرح «دونالد ترامپ» برای پایان جنگ، مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، از جمهوری آذربایجان و اندونزی به عنوان دو کشور کاندید برای اعزام نیرو به نوار غزه یاد کرده بود.

منبع: المیادین