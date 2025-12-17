باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمود خوشناو، از سران «اتحادیه میهنی کردستان» از وجود دو مسیر در پرونده نامزدی ریاستجمهوری عراق خبر داد. او با بعید دانستن تکرار سناریوی سال ۲۰۲۲ (کنارهگیری از فرآیند سیاسی)، تاکید کرد که تصمیم نهایی در «فضای ملی» (پارلمان عراق) گرفته خواهد شد.
او نشست اخیر میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق (اتحادیه میهنی و حزب دموکرات) را «غیرسازنده و غیراثرگذار» توصیف کرد و گفت اتحادیه میهنی در مورد تشکیل دولت اقلیم کردستان انعطاف دارد و پیشنهادهای جدیدی ارائه داده است، اما حزب دموکرات هنوز تغییرات نقشه پارلمانی جدید در اقلیم و سطح فدرال را نپذیرفته است.
اتحادیه میهنی همچنان امیدوار است با یک نامزد و برنامه واحد به بغداد برود، اما شاخصهای فعلی نشان میدهد که دو حزب با دو نامزد مجزا راهی بغداد خواهند شد و حرف آخر را رای نمایندگان در بغداد خواهد زد.
خوشناو تاکید کرد که طبق معادلات سیاسی، منصب ریاستجمهوری عراق حق اتحادیه میهنی است و آنها قصدی برای رقابت بر سر منصب نایب دوم ریاست مجلس در اقلیم کردستان که در اختیار حزب دموکرات است، ندارند.
او تصریح کرد که اتحادیه میهنی هنوز نام نهایی نامزد خود را قطعی نکرده و اسامی مطرح شده در رسانهها گمانهزنی است. این مقام کُرد انتقاد کرد که شیوههای قبلی حکمرانی در اقلیم کردستان دیگر قادر به حل مشکلات اقتصادی و سیاسی با بغداد نیست.
خوشناو در پایان بر پایبندی نیروهای کُرد به حفظ وزارت امور خارجه در دولت آتی به عنوان بخشی از سهمیه خود تاکید کرد.
منبع: الفرات نیوز