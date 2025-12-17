نیروی دریایی عربستان طی مراسمی در ایالت ویسکانسین آمریکا، ناو «ملک سعود» را به آب انداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیروی دریایی عربستان با اتکا به توان فنی آمریکا، ناو «ملک سعود» را به عنوان اولین خروجی پروژه «طویق» در ایالت ویسکانسین آمریکا به آب انداخت؛ پروژه‌ای که طی آن قرار است ۴ کشتی جنگی چندمنظوره تحت نظارت و با دانش فنی شرکت‌های آمریکایی برای عربستان ساخته شود.

در مراسمی که با حضور فرمانده نیروی دریایی عربستان و مقامات ارشد نظامی آمریکا برگزار شد، نقش کلیدی غول‌های اسلحه‎‌سازی آمریکا مانند «لوکهید مارتین» در پیشبرد این پروژه کاملا مشهود بود. ساخت این ناو در خاک آمریکا و توسط شرکت‌های آمریکایی نشان‌دهنده تکیه کامل نیروی دریایی عربستان به فناوری‌های نظامی واشیگتن برای نوسازی ناوگان خود است.

این پروژه تنها به ساخت ناو ختم نمی‌شود، بلکه شامل توسعه پایگاه دریایی ملک عبدالعزیز در جبیل و احداث مراکز تعمیر و نگهداری است که تماما بر اساس استاندارد‌ها و آموزش‌های پیمانکاران آمریکایی پیش می‌رود. برنامه‌های آموزشی و تایید صلاحیت پرسنل عربستانی نیز توسط طرف آمریکایی مدیریت می‌شود تا اطمینان حاصل شود که این نیرو‌ها توانایی کار با سامانه‌های پیچیده آمریکایی را دارند.

این همکاری که در قالب چشم‌انداز ۲۰۳۰ تعریف شده، بیش از هر چیز تضمین‌کننده نفوذ استراتژیک و دفاعی آمریکا در ساختار نظامی عربستان و تامین امنیت آب‌راه‌های حیاتی منطقه وفق سیاست‌های واشنگتن است.

منبع: آر تی و روزنامه عربستانی عکاظ

