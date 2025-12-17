باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه لبنانی نداء الوطن امروز چهارشنبه در گزارشی مدعی شد که اطلاعاتی بدست آورده که نشان می‌دهد عمار الموسوی، مسئول روابط خارجی جنبش حزب الله لبنان سه روز پیش با میانجیگری ترکیه، جوزف عون (نخست وزیر لبنان) و نبیه بری (رئیس پارلمان لبنان) به عربستان سفر کرده است.

منابع نداء الوطن به این روزنامه گفته‌اند که این سفر در چارچوب ارائه تضمین است، نه معامله سلاح با اختیارات سیاسی. بحث‌ها فراتر از اینهاست و حتی شامل احتمال تعویق انتخابات پارلمانی تا روشن شدن فضای لبنان و منطقه می‌شود.»

منابع نداء وطن اعلام کردند که پرونده بازسازی لبنان در دستور کار این سفر نیست، هرچند موفقیت آن می‌تواند درِ کمک‌های بعدی عربستان را باز کند. با این حال، مشارکت کم‌رنگ سعودی‌ها در "کنفرانس پاریس" برای حمایت از ارتش، نشان می‌دهد که ریاض هنوز ثقل خود را وارد میدان نکرده و پیش از هرگونه تعهد مالی برای بازسازی یا تسلح ارتش، در حال رصد مسیر است.

در این میان نقش ترکیه چیست؟ چه منافع مشترکی آنکارا، ریاض و حزب‌الله را کنار هم نشانده است؟ نداء الوطن می‌گویند عربستان و ترکیه در یک نقطه اشتراک دارند: عدم اطمینان به اسرائیل. عربستان به طرح صلح بیروت پایبند است و ترکیه، حزب‌الله را فرصتی برای سرمایه‌گذاری سیاسی در لبنان و منطقه می‌بیند.

منبع: نداء الوطن