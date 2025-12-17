روزنامه نداء الوطن مدعی شد مسئول روابط خارجی حزب‌الله، در سفری سه روزه و محرمانه با میانجی‌گری ترکیه و هماهنگی مقامات بیروت به عربستان رفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه لبنانی نداء الوطن امروز چهارشنبه در گزارشی مدعی شد که اطلاعاتی بدست آورده که نشان می‌دهد عمار الموسوی، مسئول روابط خارجی جنبش حزب الله لبنان سه روز پیش با میانجیگری ترکیه، جوزف عون (نخست وزیر لبنان) و نبیه بری (رئیس پارلمان لبنان) به عربستان سفر کرده است.

منابع نداء الوطن به این روزنامه گفته‌اند که این سفر در چارچوب ارائه تضمین است، نه معامله سلاح با اختیارات سیاسی. بحث‌ها فراتر از اینهاست و حتی شامل احتمال تعویق انتخابات پارلمانی تا روشن شدن فضای لبنان و منطقه می‌شود.»

منابع نداء وطن اعلام کردند که پرونده بازسازی لبنان در دستور کار این سفر نیست، هرچند موفقیت آن می‌تواند درِ کمک‌های بعدی عربستان را باز کند. با این حال، مشارکت کم‌رنگ سعودی‌ها در "کنفرانس پاریس" برای حمایت از ارتش، نشان می‌دهد که ریاض هنوز ثقل خود را وارد میدان نکرده و پیش از هرگونه تعهد مالی برای بازسازی یا تسلح ارتش، در حال رصد مسیر است.

در این میان نقش ترکیه چیست؟ چه منافع مشترکی آنکارا، ریاض و حزب‌الله را کنار هم نشانده است؟ نداء الوطن می‌گویند عربستان و ترکیه در یک نقطه اشتراک دارند: عدم اطمینان به اسرائیل. عربستان به طرح صلح بیروت پایبند است و ترکیه، حزب‌الله را فرصتی برای سرمایه‌گذاری سیاسی در لبنان و منطقه می‌بیند.

منبع: نداء الوطن

برچسب ها: حزب الله لبنان ، عربستان سعودی
خبرهای مرتبط
عربستان طرح اسرائیل برای ساخت ۱۹ شهرک در کرانه باختری را محکوم کرد
دبیرکل حزب‌الله لبنان: آمریکا بداند هرگز سلاحمان را زمین نمی‌گذاریم
چرا برتری اسرائیل در برابر حزب‌الله به پیروزی منجر نشد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استاد انرژی هسته‎‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی به ضرب گلوله کشته شد
بن‌بست در اقلیم کردستان؛ صندلی ریاست‌جمهوری عراق مجددا دو مدعی دارد
شراکت راهبردی در مسیر نظم نوین چندجانبه
مداخلات خارجی و جنگ روایت‌ها؛ «وتوی واشنگتن» در برابر «سپر حاکمیت»
واکنش ونزوئلا به تحریم‌های جدید آمریکا
تبدیل خاک حاصلخیز به زمین‌های لم‌یزرع
احتمال معرفی قریب‌الوقوع نخست‌وزیر عراق
چرا برتری اسرائیل در برابر حزب‌الله به پیروزی منجر نشد؟
سئول بدنبال زیردریایی هسته‌ای
باکو با وجود دعوت در کنفرانس دوحه غایب بود
آخرین اخبار
سفر محرمانه مقام ارشد حزب‌الله به عربستان
هشدار سانچز: از هر ۵ اروپایی یک نفر فقیر است
عربستان اولین ناو دریایی خود را در آمریکا به آب انداخت!
مخالفت جمهوری‌خواهان به کمک‌های بی قیدوشرط به اسرائیل
سرباز اسرائیلی دیگری دست به خودکشی زد
توافق مخفیانه در برلین؛ استقرار نیرو‌های اروپایی در مرز‌های روسیه
سیدنی جشن‌های شب سال نو را در ساحل بوندی لغو کرد
چرا برتری اسرائیل در برابر حزب‌الله به پیروزی منجر نشد؟
بن‌بست در اقلیم کردستان؛ صندلی ریاست‌جمهوری عراق مجددا دو مدعی دارد
باکو با وجود دعوت در کنفرانس دوحه غایب بود
استاد انرژی هسته‎‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی به ضرب گلوله کشته شد
تبدیل خاک حاصلخیز به زمین‌های لم‌یزرع
شراکت راهبردی در مسیر نظم نوین چندجانبه
واکنش ونزوئلا به تحریم‌های جدید آمریکا
احتمال معرفی قریب‌الوقوع نخست‌وزیر عراق
مداخلات خارجی و جنگ روایت‌ها؛ «وتوی واشنگتن» در برابر «سپر حاکمیت»
سئول بدنبال زیردریایی هسته‌ای
آلمان سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت و پرسنل نظامی را از لهستان خارج می‌کند
حماس: حدود ۴۰۰ نفر در پی نقض آتش بس در غزه شهید شده‌اند
عربستان طرح اسرائیل برای ساخت ۱۹ شهرک در کرانه باختری را محکوم کرد
دو شهید در حملات پهپادی اسرائیل به لبنان
احتمال سفر پوتین به ترکیه در سال ۲۰۲۶
اعضای اروپایی شورای امنیت خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی را محکوم کردند
موافقت مقامات ارشد اروپایی با تشکیل نهادی بین‌المللی برای تصمیم‌گیری در مورد «غرامت» اوکراین
سازمان ملل: از اوایل دسامبر ۱۰۴ غیرنظامی در سودان کشته شده‌اند
نوزاد تازه متولد شده در نوار غزه از سرما جان باخت
پنتاگون در حال آماده‌سازی طرح سازماندهی مجدد ارتش است
نیروهای اسرائیلی حومه روستایی در جنوب سوریه را گلوله‌باران کردند
مادورو: مردم آمریکا اجازه جنگ علیه ونزوئلا را نمی‌دهند
برنامه جهانی غذا هشدار داد: بحران گرسنگی در افغانستان عمیق‌تر می‌شود