پس از اینکه ترامپ دستور محاصره کامل همه نفتکش‌های تحریم‌شده ونزوئلا را صادر کرد، بهای نفت دو درصد افزایش پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دستور محاصره ونزوئلا را صادر کرده است، نگرانی‌ها درباره تقاضا افزایش پیدا کرده و بهای جهانی نفت نزدیک به ۲ درصد افزایش پیدا کرد.

گزارش شده که قیمت نفت خام برنت روسیه با ۹۹ سنت یا ۱.۷ درصد افزایش به ۵۹.۹۱ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۹۷ سنت یا ۱.۸ درصد افزایش به ۵۶.۲۴ دلار در هر بشکه رسید.

پیش از این، قیمت نفت به دلیل پیشرفت در مذاکرات صلح روسیه و اوکراین، به پایین‌ترین حد خود در پنج سال گذشته رسیده بود. زیرا در صورتی که جنگ اوکراین پایان یابد، تحریم‌ها علیه روسیه نیز کاهش یافته و عرضه نفت افزایش پیدا می‌کند. 

با این حال، بامداد چهارشنبه ترامپ مدعی شد که ونزوئلا توسط بزرگترین ناوگان دریایی در تاریخ آمریکای جنوبی، کاملا محاصره شده است. 

ترامپ در وب‌سایت «تروث سوشال» ادعا کرد: «به دلیل سرقت دارایی‌های ما و بسیاری از دلایل دیگر، ونزوئلا به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده است. بنابراین، امروز دستور مسدود کردن کامل و جامع تمام تانکر‌های نفتی تحریم‌شده که به ونزوئلا وارد و از آن خارج می‌شوند را صادر می‌کنم.»

در ادامه،  دولت ونزوئلا در بیانیه‌ای این اظهارات را «تهدیدی مضحک» خواند و گفت محاصره اعلام‌شده «کاملا غیرمنطقی» است و «آزادی تجارت و ناوبری را نقض می‌کند».

منبع: رویترز

