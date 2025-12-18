باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - رژیم‌های غذایی گیاهی مدت‌هاست که به دلیل فیبر و مواد مغذی ضروری‌شان مورد ستایش قرار گرفته‌اند، اما مطالعه جدید نشان می‌دهد که وقتی این رژیم‌ها به غذا‌های فوق فرآوری شده متکی هستند، که اغلب حاوی مواد نگهدارنده، چربی‌های اضافه و قند هستند، این مزایا خنثی می‌شوند.

این مطالعه بیش از ۶۳۸۰۰ بزرگسال میانسال را در فرانسه به مدت بیش از نه سال دنبال کرد. نتایج نشان داد افرادی که از یک رژیم غذایی گیاهی کامل و غیر فرآوری شده پیروی می‌کردند، ۴۴ درصد کمتر از دیگران به بیماری عروق کرونر قلب مبتلا می‌شدند.

در مقابل، یک رژیم غذایی گیاهی سرشار از غذا‌های فوق فرآوری شده، خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب را ۴۶ درصد و به طور کلی بیماری‌های قلبی عروقی را ۳۸ درصد افزایش داد. این شرکت‌کنندگان تمایل به مصرف نان سوپرمارکتی، غذا‌های پاستای آماده، سوپ‌های کنسرو شده و سالاد‌های آماده با سس‌های سنگین داشتند.

کلمنتین بریو، محقق ارشد دانشگاه سوربن، گفت: «نتایج ما نشان می‌دهد که صرفاً کاهش مصرف محصولات حیوانی کافی نیست. ما همچنین باید برای حفظ سلامت قلب بر خوردن غذا‌های گیاهی فرآوری نشده تمرکز کنیم.»

محققان خاطرنشان کردند که کیفیت غذا و روش فرآوری آن از گیاهی یا حیوانی بودن آن مهم‌تر است. افرادی که برخی از محصولات حیوانی را مصرف می‌کردند و از غذا‌های فوق فرآوری شده اجتناب می‌کردند، نسبت به افرادی که رژیم غذایی گیاهی سالم و غنی از غذا‌های کامل را دنبال می‌کردند، احتمال ابتلا به بیماری قلبی بیشتری نداشتند.

این داده‌ها بر اساس مطالعه فرانسوی NutriNet–Santé بود که به صورت دوره‌ای رژیم غذایی شرکت‌کنندگان را با استفاده از سوابق غذایی دقیق و با در نظر گرفتن عواملی مانند سیگار کشیدن، فعالیت بدنی و سایر عوامل سبک زندگی ثبت می‌کرد. غذا‌ها همچنین بر اساس درجه فرآوری آنها با استفاده از سیستم NOVA طبقه‌بندی شدند که بین غذا‌های فرآوری نشده، با حداقل فرآوری، بسیار فرآوری شده و فوق فرآوری شده تمایز قائل می‌شود.

کارشناسان توصیه می‌کنند برای کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و سایر بیماری‌های قلبی عروقی، مصرف غذا‌های فوق فرآوری شده، چه گیاهی و چه حیوانی، کاهش یابد و بر مصرف غذا‌های تازه و کامل، همراه با یک سبک زندگی سالم که شامل فعالیت بدنی و پرهیز از سیگار کشیدن است، تمرکز شود.

این مطالعه در مجله لنست منتشر شده است.

منبع: دیلی میل