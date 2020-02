به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به تازگی تریلری از بخش جدید بازی Call Of Duty: Modern Warfare در فضای مجازی منتشر شده است که نشان می‌دهد شخصی در این بازی در حال بررسی پرونده‌های رمزگذاری شده از شخصیت Captain Price در بازی است و این تریلر با نمایش لوگوی بازی Call of Duty: Ghost به پایان می‌رسد. در این تریلر نشان داده می‌شود که قرار است در آینده و در فصل دوم بازی Call Of Duty: Modern Warfare، برخی اسلحه جدید به بازی اضافه و اسلحه‌های موجود در بازی نیز ارتقا پیدا کنند؛ همچنین در فصل دوم بازی داستان جدیدی نیز با بازی اضافه خواهد شد. تاکنون اطلاعات زیادی از این بخش جدید در فضای مجازی منتشر نشده است، اما ظاهرا قرار است داستان این فصل در محلی به نام Grid X-Ray Delta Yankee 4 جریان داشته باشد.

این تریلر اطلاعات زیادی از این بازی را در دسترس گیمر‌ها قرار نمی‌دهد، اما می‌تواننبم حدس بزنیم که احتمالا یکی از شخصیت‌‍‌های بازی Call of Duty: Ghost به این بازی به عنوان یک شخصیت در بخش چند نفره یا ماموریت جدید Spec Ops اضافه شود.

اضافه شدن یکی از شخصیت‌های بازی Ghost به آخرین نسخه از این مجموعه اصلا جای تعجب ندارد چرا که این عنوان از سال ۲۰۰۹ به یکی از محبوب‌ترین عناوین شرکت اکتیویژن تبدیل شد است و اضافه شدن بخش‌های از این بازی به عنوان Modern Warfare اصلا جای تعجب نخواهد داشت. انتظار می‌رود شخصیتی که قرار است به این بازی اضافه شود، Captain Price باشد و در این بازی شاهد خلق کار‌های فوق العاده‌ای از او باشیم.

با این حال برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بسته الحاقی مربوط به فصل دوم بازی Modern Warfare باید تا زمان انتشار بروزرسانی مربوط به این بسته الحاقی و در دسترس قرار گرفتن فصل دوم بازی Call Of Duty: Modern Warfare منتظر بمانیم.

