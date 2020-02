حالت Warzone نام بخش بتل رویال بازی Call of Duty: Modern Warfare خواهد بود

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از پرطرفدارترین عناوین نسل فعلی بازی‌های رایانه‌ای، عنوان Call of Duty: Modern Warfare است که چند ماهی از عرضه آن می‌گذرد و از زمان عرضه تاکنون توانسته است به یکی از محبوب‌ترین عناوین بازار عناوین رایانه‌ای تبدیل شود. این عنوان آخرین عنوان از مجموعه Call of Duty که به صورت کاملا آنلاین طراحی شده و گیمرها حتی برای اجرای بخش داستانی این بازی احتیاج به اتصال بدون قطعی به اینترنت خواهند داشت. این بازی قرار بود در هنگام عرضه دارای بخش بتل رویال باشد اما به دلایل نامشخصی شرکت اکتیویژن از عرضه این حالت صرف نظر کرد؛ اما به تازگی یکی کاربران شبکه Reddit اعلام کرده که بخش بتل رویال بازی Call of Duty: Modern Warfare قرار است در آینده‌ای نزدیک در دسترس گیمرها قرار گیرد و نام این حالت در بازی مذکور، Call of Duty: Warzone خواهد بود.

این کاربر ادعا می‌کند که اطلاعات خود را از یک منبع آگاه که در شرکت اکتیویژن کار می‎‌کند کسب کرده و طبق اعلام او این حالت از بازی قرار است با عرضه یک بروزرسانی در دسترس گیمرها قرار گیرد. همچنین اخیرا تصاویری از سوی شرکت اکتیویژن منتشر شده که نشان می‌دهد در بروزرسانی آینده این بازی قرار است یکی از شخصیت‌های Ghost نیز در این بازی وجود داشته باشد.

از طرفی هم با اضافه شدن حالت بتل رویال و یکی از شخصیت‌های قدیمی این مجموعه به بازی Call of Duty: Modern Warfare در فصل دوم این بازی انتظار می‌رود اکتیویژن بتواند فروش این بازی را بیش از پیش افزایش دهد. بروزرسانی فصل دوم این بازی رایگان بوده و قرار است به صورت همزمان برای تمامی پلتفرم‌های این بازی عرضه شود.

بازی Call of Duty: Modern Warfare در حال حاضر برای کنسول‌های PS4، Xbox One و پلتفرم کامپیوتر در دسترس گیمرها قرار دارد و طبق اعلام شرکت سازنده به زودی فصل دوم این بازی عرضه خواهد شد.

