ترفندهای فوق العاده برای رفع چین و چروک پوست صورت

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، برخی از خانم‌ها فکر می‌کنند تنها کسانی باید از لایه‌بردار استفاده کنند که دچار مشکلات حاد پوستی هستند؛ اما این گمان درست نیست. خوب است بدانید سلول‌های پوستی بعد از شکل گرفتن به مرور روی سطح پوست آمده و می‌میرند؛ وقتی سلول‌های مرده روی پوست جمع می‌شوند، پوست شما خشک، ضخیم و زبر به نظر می‌رسد. یادتان باشد هر چه سن بالاتر می‌رود قدرت پوست برای دفع این سلول‌های مرده هم کاهش می‌یابد؛ بنابراین اگر احساس می‌کنید پوست‌تان به لطافت گذشته نیست و دوست دارید کمی رنگ آن روشن شده و دوباره مثل گذشته جوان و شاداب به نظر برسد، می‌توانید از لایه‌برداری استفاده کنید. لایه‌برداری سلول‌های مرده را از روی پوست برمی‌دارد و پوست‌تان شاداب‌تر و جوان‌تر می‌شود.

پیلینگ چیست؟

پیلینگ در لغت به معنای پوست کندن است و در اصطلاح به استفاده از مواد شیمیایی با درجات اسیدی مختلف برای برداشتن و بازسازی بخشی از پوست اطلاق می‌شود. در واقع پیلینگ همان استفاده از لایه‌بردار‌های شیمیایی است. روش‌های پیلینگ شامل دو نوع سطحی و عمیق است که بنا به صلاحدید پزشک انتخاب می‌شود. در روش سطحی مواد مصرف شده در قسمت سطحی پوست نفوذ می‌کنند و در روش عمقی مواد وارد لایه‌های عمیق‌تر پوست می‌شوند.

لایه‌برداری شیمیایی

برای لایه‌برداری روش‌های مختلفی وجود دارد؛ یکی از روش‌هایی که در بهبود وضعیت پوست و جوان‌سازی آن تاثیر دارد، لایه‌برداری شیمیایی است. در لایه‌برداری شیمیایی، از محلولی با یک پایه اسیدی برای جداسازی لایه خارجی و آسیب‌دیده پوست استفاده می‌شود. در این روش، محلول مورد نظر، روی پوست مالیده می‌شود تا با ایجاد یک سوختگی شیمیایی خفیف و کنترل‌شده سلول‌های مرده را از پوست جدا کند. لایه‌برداری شیمیایی علاوه بر تخریب سلول‌های مرده و باز کردن جا برای سلول‌های سالم و جوان، با تحریک لایه‌های زیرین پوست برای تولید کلاژن و الاستین، در طراوت و جوانی پوست نقش اساسی دارد.

انتخاب لایه‌بردار مناسب

از آنجا که پوست صورت بسیار حساس است و واکنش‌های پوستی افراد در برابر کرم‌های لایه‌بردار یکسان نیست، به خانم‌ها توصیه می‌کنیم قبل از استفاده از کرم‌های لایه‌بردار به‌ویژه آن‌ها که غلظت بیشتری دارند با پزشک مشورت کنند. در نظر داشته باشید اگر از لایه‌بردار مناسب پوست‌تان استفاده نکنید، ممکن است دچار عوارض جبران‌ناپذیری شوید. تحریک و التهابات پوستی، خشکی پوست، تشدید رنگدانه‌های پوستی، لک و حساسیت در برابر نور آفتاب، اسکار‌های دائمی، کمرنگی یا پررنگی در نواحی مختلف پوست از جمله عوارضی است که می‌تواند بر اثر استفاده نابجا از لایه‌بردار‌های شیمیایی پدید آمده و شما را به دردسر بیندازد. برای درمان کک‌ومک، اسکار‌ها و کومدون‌های آکنه باید زیر نظر پزشک متخصص از لایه‌بردار‌های غلظت بالا و لایه‌بردار‌هایی که ترکیب فنول دارند، استفاده شود. پس یادتان باشد برای این‌که پوستی شاداب، جوان و سلامت داشته باشید با کمک پزشک از یک لایه‌بردار مناسب استفاده کنید.

از بین‌بردن چین‌های ظریف پوستی

اگر پوست شما دچار آفتاب‌سوختگی سطحی شده یا به تازگی روی پوست‌تان چین‌های ریز و ظریفی افتاده یا این‌که احساس می‌کنید رنگ چهر‌ه‌تان کمی تغییر کرده است، می‌توانید با تایید پزشک متخصص با لایه‌برداری سطحی مشکل خود را حل کنید. ترکیبات اصلی لایه‌بردار‌های سطحی معمولا از دسته هیدروکسی اسید‌ها (آلفا هیدروکسی اسید (AHA) و بتا هیدروکسی اسید (BHA)) با غلظت‌های ۲۰ تا ۷۰ درصد و سایر مواد لایه‌بردار است. هیدروکسی اسید‌ها در جوان‌سازی پوست تاثیر زیاد دارند، زیرا می‌توانند با پوسته‌پوسته کردن پوست‌های چرب و بدون ایجاد التهاب به عمق پوست نفوذ کنند. معروف‌ترین بتا هیدروکسی اسید، اسید سالی سیلیک است که در درمان آکنه کاربرد زیادی دارد. برای رسیدن به پوستی سالم و شاداب و به دست آوردن نتیجه دلخواه باید کمی صبور و با حوصله باشید و در طول ۲ تا ۴ هفته ۴ تا ۵ بار این فرآیند را انجام دهید. توصیه می‌کنیم برای این‌که همیشه پوست سلامت و جوانی داشته باشید، سالی ۴ بار لایه‌برداری سطحی را انجام دهید.

لایه‌برداری مخصوص بدن

اگر پوست بدن‌تان دچار ضایعاتی مانند اسکار آکنه، خطوط پوستی، تغییرات رنگ پوست و تغییرات پوست بر اثر آفتاب شده است، می‌توانید از لایه‌بردار‌های متوسط استفاده کنید. این نوع لایه‌بردار‌ها نسبت به لایه‌بردار‌های سطحی با عمق بیشتری درون پوست نفوذ می‌کنند، بنابراین بهتر است برای صورت از این نوع لایه‌بردار استفاده نشود. با این‌که لایه‌بردار‌هایی که قدرت متوسط دارند در عمق بیشتری از پوست نفوذ می‌کنند، فرد به ندرت احساس درد یا ناراحتی شدید می‌کند و عوارض ناشی از آن هم با روش‌های معمولی قابل کنترل است. در این نوع لایه‌برداری پوسته‌ریزی و جدا شدن لایه آسیب‌دیده ۳ تا ۷ روز طول می‌کشد. این روش سبب قرمزی و التهاب پوست می‌شود که به‌طور معمول بعد از یک یا دو هفته نسبتا به حالت طبیعی باز‌می‌گردد، اما این امکان هم وجود دارد که درمان التهاب پوست تا ۲ ماه به طول انجامد.

لایه‌بردار عمیق برای چروک‌های عمیق

اگر پوست‌تان مشکل حادی مانند چروک‌های عمیق دارد، راه درمان آن لایه‌برداری عمیق است. این نوع لایه‌برداری تنها برای صورت انجام می‌شود، اما کسانی که پوست تیره دارند، بهتر است از لایه‌برداری عمیق استفاده نکنند. چون این نوع لایه‌برداری می‌توانند روی صورت چروک‌های ریز ایجاد کند که این احتمال برای پوست‌های تیره بیشتر است. لایه‌برداری عمیق با ایجاد سوختگی درجه دو، در لایه‌های مختلف پوست رسوخ می‌کند. محلولی که در لایه‌برداری عمیق استفاده می‌شود ترکیبات فنل دارد. ترکیبات فنلی لایه‌بردار‌های بسیار قوی هستند که با سالی یک‌بار استفاده از آن‌ها می‌توانید به نتیجه موردنظر دست پیدا کنید. یک‌بار لایه‌برداری شیمیایی عمیق ممکن است ۶۰ تا ۹۰ دقیقه طول بکشد که برای هر قسمت از صورت به‌مدت ۱۵ دقیقه از محلول استفاده می‌شود. خوب است بدانید لایه‌برداری عمیق کمی دردناک است، برای همین به طور معمول، قبل از انجام لایه‌برداری ابتدا بی‌حسی موضعی انجام شده و وضعیت قلب بیمار نیز کنترل می‌شود. اگر پزشک‌تان تشخیص داد که مشکلات پوستی شما با لایه‌برداری عمیق درمان می‌شود به این نکته توجه داشته باشید که قرمزی پوست ممکن است تا ۳ ماه باقی بماند. ضمن این‌که تا ۲ هفته نمی‌توانید در فعالیت‌های روزانه شرکت کنید.

لایه‌بردار‌های خانگی

اگر پوست‌تان مشکل خاصی ندارد، اما احساس می‌کنید کدر شده است و دوست دارید برای شفاف و تازه شدن پوست‌تان سلول‌های مرده را پاک کنید، می‌توانید از اسید‌های میوه (AHA) غلظت پایین‌تر استفاده کنید. برای تهیه این لایه‌بردار‌ها به نسخه پزشک نیازی ندارید و می‌توانید در منزل قبل از خواب از آن‌ها استفاده کنید. از کرم‌ها یا محلول‌های شیمیایی حاوی موادی، چون آلفاهیدروکسی اسید (AHA)، رتینوئیدها، آنزیم‌های طبیعی و... که به‌عنوان لایه‌بردار شناخته می‌شوند هم می‌توانید استفاده کنید. با توجه به نوع محلولی که استفاده می‌کنید یک تا ۱۴ روز طول می‌کشد تا سلول‌های مرده روی پوست تخریب شوند و سلول‌های جوان جای آن‌ها را بگیرند. از آنجا که پوست اطراف چشم و دور دهان نازک است بهتر است از این فرآورده‌ها در این نواحی استفاده نشود، چون ممکن است سبب تحریک و قرمزی و التهاب این قسمت‌ها شود.

لایه‌برداری مکانیکی

یکی از روش‌هایی که کمک خوبی به درمان لک صورت می‌کند، لایه‌برداری مکانیکی است. متداول‌ترین لایه‌برداری مکانیکی، میکرودرم‌ابریژن است که تاثیر خوبی بر کیفیت پوست دارد. این روش با تحریک پوست باعث بهبود ساخت کلاژن شده و در طولانی‌مدت در بهبود چین‌وچروک موثر است. ضمن این‌که با تاثیر بر نفوذ دارو‌های پوستی، به درمان لک بسیار کمک می‌کند.

با میکرودرم ابریژن جوان شوید

در روش میکرودرم ابریژن کل پوست را در معرض تماس با یک ماده معدنی بی‌ضرر که همان پودر اکسید آلومینیوم است، قرار می‌گیرد. در واقع در روش میکرودرم ابریژن با استفاده از دستگاهی خاص، کریستال‌های بسیار ظریف اکسید آلومینیوم با فشار تنظیم شده‌ای با سطح پوست در تماس قرار می‌گیرد و سبب ساییده شدن پوست و از بین رفتن بافت‌های مرده می‌شود. در پایان هم با یک مکش کریستال‌ها از روی پوست جمع می‌شود. این کار به بهترشدن جریان خون در منطقه و فعال‌شدن سلول‌های فیبروبلاست و در نتیجه ترمیم و طراوت پوست کمک می‌کند. می‌شود.

میکرودرم‌ابریژن یک روش بی‌ضرر

خیلی از افراد جای جوش روی پوست صورت‌شان می‌ماند و این موضوع برای‌شان آزاردهنده است. اگر جزو این دسته از افراد هستید و از دارو‌های شیمیایی هم جواب نگرفته‌اید، می‌توانید از میکرودرم ابریژن استفاده کنید. میکرودرم ابریژن در درمان جای آکنه و آبله‌مرغان نیز موثر است. درمان جوشگاه‌های اسکار (جای جوش) بسته برحسب آن‌ها و محل و عمق‌شان به چند جلسه میکرودرم ابریژن هفتگی نیاز دارد. کریستال‌های آلومینیم که در این روش استفاده می‌شوند، هیچ‌گونه عارضه‌ای در سطح پوست ندارند، چون پزشک می‌تواند جریان و سرعت کریستال‌ها را کنترل کند. میکرودرم ابریژن را می‌توان به‌عنوان روشی کمکی برای لیزر در درمان اسکار‌ها و لکه‌های پوستی استفاده کرد، چون هم غیرتهاجمی است و هم نیاز به مراقبت‌های زیاد بعد از عمل ندارد.

لایه‌برداری بدون درد

بعد از انجام میکرودرم ابریژن، پوست صاف و روشن می‌شود. یکی از ویژگی‌های خوب استفاده از میکرودرم ابریژن، این است که اصلا درد ندارد و بعد از آن، بیمار می‌تواند بدون هیچ محدودیتی کار‌های روزمره خود را انجام دهد. بعد از میکرودرم ابریژن می‌توانید از کرم‌های آرایشی غیرتحریک‌کننده استفاده کند. تعداد جلسات میکرودرم ابریژن بستگی به نوع پوست و ضایعه آن دارد که بر اساس آن از ۴ تا ۱۰ جلسه را می‌توان پیش‌بینی کرد. فاصله جلسات هم به نوع ضایعه بستگی دارد و می‌تواند از هفته‌ای یک بار تا ۴ هفته یک بار تفاوت داشته باشد.

دانستنی‌های لیزر درمانی

برای درمان برخی بیماری‌های پوستی مثل اسکار، کک‌و مک و لک‌های قهوه‌ای که درصورت و دست بیشتر افراد مسن دیده می‌شود و همچنین جوان‌سازی پوست از لیزر دی‌اکسیدکربن یا فراکشنال استفاده می‌شود.

لیزر فراکشنال برای چه کسانی استفاده می‌شود؟

لیزر فراکشنال در درمان اسکار (آکنه، جراحی، سوختگی)، لک پوستی، چین‌وچروک، منافذ باز پوست، قوام و استحکام پوست، خطوط کشش پوست و جوان‌سازی استفاده می‌شود. در این روش توسط لیزر، لایه سطحی پوست به شکل موضعی در مقاطعی از پوست از بین می‌رود و اطراف این ستون‌های حرارتی سالم می‌ماند و این امر موجب تسریع روند ترمیم پوست می‌شود. از آنجا که لایه شاخی پوست در طی لیزر دست نخورده باقی می‌ماند، فعالیت طبیعی پوست به‌عنوان سد حفاظتی حفظ می‌شود.

برای پیلینگ چقدر زمان لازم است؟

در استفاده از روش لیزر درمانی پوست بلافاصله پس از لیزر، برافروخته شده و به رنگ صورتی یا قرمز در می‌آید. ضمن اینکه بیمار بعد از لیزر احساس سوختگی یا خارش می‌کند که با استفاده از پماد وازلین یا پماد ترکیبی می‌توان این عارضه را تسکین داد. البته گاهی پزشک بسته به نوع پوست و عوارض ناشی از لیزر می‌تواند از روش پانسمان بستر با گاز نیمه تراوا استفاده کند. به طور کلی عوارض این روش در نهایت بعد از هفته سوم از بین می‌رود. لیزر درمانی به ویژه با دستگاه‌های جدید مانند لیزر اولتراپالسی اسکن‌دار، زیاد طول نمی‌کشد و به طور معمول کمتر از یک ساعت زمان می‌برد.

لیزر باید زیر نظر متخصص انجام شود

یادتان باشد به هیچ عنوان برای این کار به آرایشگر‌ها یا پزشکان عمومی که کار پوست و مو انجام می‌دهند، مراجعه نکنید. زیرا لیزر درمانی باید حتما زیر نظر متخصص بیماری‌های پوست و مو یا متخصص جراحی پلاستیک انجام شود. پس توصیه می‌شود در مورد مرکزی که می‌خواهید این عمل را در آنجا انجام دهید، خوب تحقیق کنید.

چین‌و‌چروک‌ها را درمان کنید

لیزر ۲ co از انواع لیزر تخریبی است که می‌تواند بافت‌های اضافه و ناخواسته را در پوست فرد از بین ببرد. از میان روش‌های مختلف جوان‌سازی پوست، یکی از موثرترین شیوه‌ها برای برطرف‌کردن چروک‌های متوسط تا عمیق صورت استفاده از لیزر ۲ CO است. در واقع کاربرد اصلی این نوع لیزر نوسازی پوست است؛ چون پس از تخریب لایه‌های سطحی پوست، این لایه‌ها بازسازی می‌شود. درمان با لیزر ۲ CO در یک جلسه هم می‌تواند چروک‌های ظریف تا متوسط سطح پوست را در اطراف چشم و اطراف دهان کمتر کند، هم با سفت‌کردن پوست افتادگی صورت را بهتر کند و هم لکه‌های تیره ناشی از آفتاب را از سطح پوست پاک کند. علاوه بر این از لیزر ۲ CO برای از بین بردن کلویید یا همان گوشت اضافه ناشی از جراحی‌ها یا جوش‌ها و سوختگی‌ها، از بین بردن خال‌های سطحی، جوشگاه‌های آکنه و ضایعه برجسته پوستی (مانند زگیل‌ها) استفاده می‌شود.

اگر تبخال می‌زنید لیزر نکنید

اگر پوست‌تان خشک است یا تبخال می‌زنید سراغ لایه‌برداری نروید. کسانی که سابقه تبخال زدن دارند باید قبل از انجام لایه‌برداری پزشک خود را در جریان قرار دهند، زیرا ممکن است لایه‌برداری سبب عود تبخال شود. خوب است بدانید این عفونت می‌تواند موجب ایجاد جوشگاه شده و در پوست تحریک شده توسط مواد شیمیایی لایه‌بردار وسعت زیادی پیدا کند. کسانی هم که پوست خشک دارند بهتر است از هیچ نوع لایه‌برداری چه مکانیکی و چه شیمیایی استفاده نکنند، چون لایه‌بردار‌ها سبب خشکی بیشتر پوست می‌شوند.

