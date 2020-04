زمان عرضه بازی Last of Us Part II به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، بازی ویدئویی Last of Us Part II و Marvel's Iron Man VR که توسط شرکت سونی در حال ساخت بود، به دلیل شیوع ویروس کرونا به تأخیر افتاده و این شرکت در پیام توئیتری اعلام کرد که طی تصمیمات گرفته‌شده، انتشار این بازی به زمان دیگری موکول خواهد شد.

سونی در توییتر نوشت: " سونی تصمیم دارد عرضه بازی‌های The Last of US 2 و Marvel Iron Man VR را تا اطلاع ثانوی به تاخیر اندازد، چرا که بحران جهانی پیش آمده مانع از بهترین استقبال گیمرها از این عناوین خواهد شد. "

