استودیوی بازی سازی Bithel Games با رهبری مایک بیتل که بازی Thomas Was Alone را در کارنامه دارد، خبر داد که این استودیو قصد دارد یک بازی اکشن استراتژیک را که نام آن John Wick Hex است، برای کنسول‌های خانگی هم توسعه دهد. تیم بازی سازی Bithel Games اعلام کرده است که این بازی استراتژیک اکشن و تاکتیکی قرار است به زودی برای کنسول PS4 عرضه شود و نسخه مخصوص Xbox One آن هم در حال توسعه است که قرار است بعد از نسخه پلی‌استیشن عرضه شود.

John Wick Hex با ارائه یک داستان مهیج در جهان قاتل جذاب، جان ویک، مطالب زیادی برای لذت بردن به گیمر‌ها ارائه خواهد داد. توسعه‌دهنده این بازی اعلام کرده است که در این نسخه لباس‌های جدید، سلاح‌های جدید برای کشف و مکان‌های منحصر به فرد جدیدی برای جنگیدن وجود دارد. با استفاده از هر سلاح که مهمات و تاکتیک‌های خاص خود را دارد، John Wick Hex از شما می‌خواهد که مانند قاتل مشهور، بابایاگا یا همان جان ویک فکر کنید: استراتژیک فکر کنید.

این بازی از نظر روند و پیش‌روی شبیه به یک بازی شطرنج است و بازی‌کنندگان باید بدانند که تک تک حرکات خود را با محاسبه دقیق انجام دهند. هر جرکت در این بازی از جمله شلیک اسلحه‌ها، حرکت کردن یا حتی پر کردن اسلحه باید با محاسبه و برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن موقعیت انجام شود. این دقیقا همان فاکتور‌هایی است که یک بازی استراتژیک تاکتیکی نیاز دارد.

John Wick Hex دارای یک بخش داستانی و مرحله‌ای است که داستانی کاملا مجزا از مجموعه فیلم این شخصیت را روایت می‌کند و گیمر‌ها باید با پیشرفت در بازی، سلا‌ح‌ها و لباس‌های مختلف آن را آزاد کنند و از آن‌ها در طول مراحل استفاده کنند. در این بازی بازیگران اصلی مجموعه فیلم‌های جان ویک مانند لنس ریدیک و ایان مک‌شین هم صداپیشگی کرده‌اند.

