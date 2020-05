به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، زمانی که بازی Saints Row برای اولین بار توسط استودیوی Volition منتشر شد، همه بر این باور بودند که این بازی توانایی این را دارد که با فرنچایز Grand Theft Auto رقابت کند و بتواند موفقیت زیادی کسب کند. این سری بازی توانست طرفداران زیادی پیدا کند، اما باز هم نتوانست جای GTA را در قلب طرفداران بازی‌های رایانه‌ای بگیرد. با گذشت زمان، خبر از این می‌رسد که Volition قصد دارد نسخه بازسازی شده Saints Row: The Third را برای کنسول‌ها نسل هشتمی و رایانه‌های شخصی تا ماه بعد عرضه کند.

تقریبا هفت سال از معرفی سری آخر Saints Row گذشته است و باز هم به نظر نمی@رسد که ناشر این فرنچایز بخواهد سری جدیدی از آن را به بازار ارائه کند. سال گذشته THQ، ناشر این فرنچایز اعلام کرد که یک بازی جدید در حال توسعه است، ولی هنوز معرفی نشده است. با این حال، طرفداران این بازی دیگر نباید منتظر سری جدید آن باشند چرا که Saints Row: The Third به صورت بازسازی شده در راه است و ماه آینده روانه بازار خواهد شد. بر اساس گزارش PC Gamer، این بازی قرار است در تاریخ ۲۲ می‌برای کنسول‌های خانگی PS۴ و Xbox One و رایانه‌های شخصی عرضه شود. Violition، توسعه‌دهنده این بازی اعلام کرده است که کیفیت تصویر HDR به این بازی اضافه شده که نشان می‌دهد نورپردازی بهتری در آن صورت گرفته است. این شرکت همچنین اجزای بازی را با چندضلعی بالاتر بازسازی کرده است که کمک خواهد کرد اشیا داخل بازی با جزئیات بیشتری دیده شوند. تمام بسته‌های الحاقی Saints Row: The Third با خود بازی اصلی منتشر خواهند شد؛ بنابراین، این بازی گیم‌پلی فراوانی خواهد داشت.

بر اساس گزارش PC Gamer، توسعه‌دهندگان به دلایل فنی از رنگ‌های جدیدی در این بازی استفاده کرده‌اند. کد جدیدتر این بازی برای به‌روزرسانی و کار آسان‌تر است. این بازی می‌تواند برای بسیاری از گیمر‌ها گزینه مناسبی باشد چرا که Saints Row: The Third بازی مورد علاقه طرفداران این فرنچایز است. این یک التیام‌دهنده خواهد بود تا THQ خبر‌های جدیدی درباره نسخه بعدی در نظر گرفته شده در این سری بازی‌ها بدهد.

