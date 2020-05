بازی The Last of Us 2 در حال آماده سازی برای عرضه است

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت ناتی داگ به تازگی اعلام کرده است که مراحل ساخت بازی The Last of Us 2 به طور کامل به پایان رسیده و این بازی قرار است به طور قطعی در ۱۹ ژوئن سال جاری به فروشگاه‌ها برسد. در همین رابطه مدیر بازی The Last of Us 2 نیز یک ویدیو از بازی مذکور را در یوتوب خود منتشر کرده که اعلام می‌کند ناتی داگ در حال آماده سازی برای فروش بازی The Last of Us 2 است. علاوه بر این مدیر ناتی داگ اعلام کرده است که ما قصد داشتیم این عنوان را بسیار قبل‌تر عرضه کنیم، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و تغییر شرایط بازار جهانی، عرضه این بازی به تاخیر افتاد.

این خبر به معنای آن است که شرکت ناتی داگ در حال فشرده سازی بازی و انتقال آن روی دیسک‌ها است و احتمالا این عملیات تا چند هفته آینده به پایان خواهد رسید. این بازی قرار بود ابتدا در ۲۱ فوریه وارد بازار شود، اما به دلیلی نامعلوم عرضه آن ابتدا تا ۲۹ می‌ و سپس تا ماه ژوئن به تاخیر افتاد.

چندی پیش نیز بسیاری از اطلاعات مربوط به داستان این بازی در فضای مجازی منتشر شده بود که با واکنش بسیار تندی از سوی ناتی داگ و سونی مواجه شد و پس از مدتی سونی اعلام کرد که عامل فاش کننده اطلاعات این بازی را پیدا کرده است و قصد برخورد با وی را دارد.

بیشتر بخوانید: ۱۰ گوشی پرطرفدار هفته (۱۵ اردیبهشت)

در همین راستا مدیر ناتی داگ اعلام کرده است هنوز بخش‌های بسیار زیادی از بازی باقی مانده است که گیمر‌ها باید آن را تجریه کنند تا به داستان اصلی بازی پی ببرند. با این حال باید تا زمان عرضه این بازی برای تجربه آن صبر کرد چرا که تقریبا تمام داستان این بازی فاش شده است و به نوعی تمامی گیمر‌ها روند اصلی داستان این عنوان را می‌دانند.

انتهای پیام/