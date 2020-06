نحوه دسترسی به کد موقعیت جغرافیایی در گوگل مپ

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، برخی اوقات اشتراک گذاری مکان برای بسیاری از افراد به دغدغه‌ای بزرگ تبدیل می‌شود چرا که بعضی اوقات نقشه‌های مسیریابی موقعیت کاربر را با چند متر اشتباه نمایش می‌دهد و این موضوع ممکن است هنگام ارسال آن موقعیت برای سایر افراد دردسرساز شود. اما نقشه گوگل مپ دارای یک ویژگی است که کمتر کاربری آن را می‌داند و این قابلیت Plus Codes نام دارد. قابلیت Plus Codes باعث می‌شود حتی زمانی که کاربر در بیابان یا موقعیتی قرار گرفت که هیچ آدرس یا جاده‌ای در اطرف آن موقعیت قرار نداشته باشد، باز هم بتواند موقعیت خود را پیدا کرده و سایر افراد نیز با جست‌‌وجو کردن این کد می‌توانند به موقعیت کاربر دسترسی داشته باشند.

اما گوگل برای اشتراک گذاری راحت‌تر موقعیت مکانی کاربر با کد به تازگی بروزرسانی جدیدی را عرضه کرده که قابلیت Plus Codes را به این مسیریاب اضافه کرده است و به این ترتیب کاربران به راحتی می‌توانند موقعیت مکانی خود بر اساس کد را در اختیار سایر افراد قرار دهد. لازم به ذکر است که این قابلیتدر گوشی‌های اندرویدی به راحتی قابل دسترسی است و کاربران IOS برای پیدا کردن Plus Codes باید مسیر پیچیده‌تری را نسبت به اندروید طی کنند؛ اما در هر دو سیستم عامل قابلیت Plus Codes در دسترس افراد قرار دارد.

برای دسترسی به قابلیت Plus Codes در گوشی‌های اندرویدی باید این مراحل طی شود:

ابتدا وارد نرم افزار گوگل مپ شوید

سپس روی نفطه آبی که موقعیت مکانی فعلی کاربر را نشان می‌دهد ضربه بزنید

پس از طی شدن این مسیر یک کد دیجیتالی بالای صفحه نمایش داده خواهد شد که قابلیت اشتراک گذاری با سایر افراد را دارد

برای دسترسی به قابلیت Plus Codes در گوشی‌هایی اپل باید این مراحل طی شود:

ابتدا وارد نرم افزار گوگل مپ شوید

سپس روی موقعیت فعلی در نقشه به مدت طولانی لمس تا نشانگر قرمز مسیریابی نمایش داده شود

پس از نمایش نشانگر قرمز، در پایین صفحه یک پاپ آپ کوچک نمایش داده می‌شود که کاربر باید آن را به سمت بالا کشیده و سپس در کنار علامت موقعیت مکانی خود، یک کد چند رقمی که شامل حروف و عدد است را مشاهده خواهد کرد

