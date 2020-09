اتومبیل Concept one جایگزینی مناسب برای بوگاتی

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، خودرو Concept on، اولین بار در نمایشگاه خودرو سال ۲۰۱۱ در فرانکفورت رونمایی شد، این خودرو که ساخت کشور کرواسی است با طراحی متفاوت و فضایی خود توانست نظر بسیاری از افراد را به خود جلب کند.

از آنجایی که کشور کرواسی توان خرید خودرو بوگاتی را ندارد، کانسپت آن را طراحی و تولید کرد، تاکنون هشت دستگاه از این نمونه تولید و یکی از آن‌ها برای فروش به نیویورک ارسال شده است.

شرکت Manhattan MotorCar متخصص ماشین‌های عجیب و غریب و فروشنده رسمی Rimac یک نمونه از این خودرو را در سپتامبر ۲۰۲۰ به نمایشگاهش اضافه کرد. یکی از این خودروها نیز در مراحل آزمایش توسط یکی از طراحان از روی تپه به روی سقف یک خانه افتاد و سقف را تخریب کرد که شرکت مجبور به پرداخت ۵۰۰۰ دلار جریمه شد.

طراحی ‌خودرو Concept one

سازندگان این خودرو اعلام کردند که این ماشین یک کپی از بازی‌های کامپیوتری نیست و طراحی کاملا جدیدی دارد. Concept one ترکیب زیبایی از Rivier blue با فضای داخلی چرم Cognac Gold و بدنه داخلی و خارجی از جنس فیبر کربن است.

نیرو این خودرو از یک پیشرانه الکتریکی چهار موتوره تأمین می‌شود که ۱۲۲۴ اسب بخار قدرت و ۱۱۸۰ پوند گشتاور تولید می‌کند. خودرو Concept one سرعت صفر تا ۶۲ مایل را در ۲.۵ ثانیه‌ طی خواهد کرد و حداکثر سرعت این خودرو ۲۲۰ مایل در ساعت خواهد بود.

شرکت Manhattan MotorCar اعلام کرده که می‌تواند موتور این خودرو را بدون هزینه‌های مالیاتی به قیمت ۱.۶میلیون دلار بسازد. این یک معامله خوب برای شرکت سازنده این خودرو است، چرا که ماشین Concept one فوق العاده خاص است و می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ شرکت Rimac باشد.

تاریخ عرضه Concept one

قرار بود Concept one اولین بار در نمایشگاه ژنوا ۲۰۲۰، رونمایی شود، ولی به این دلیل که سازندگان آن خواستند طراحی‌های بیشتری را روی این خودرو انجام دهند، عرضه این خودرو به تعویق افتاد.

علاوه بر این شرکت Rimac یک خودرو الکتریکی سریعتر به نام C Two را معرفی کرده است. اگرچه مشخصات نهایی C Two هنوز اعلام نشده، اما کانسپتی که پیش نمایش آن را ارائه داده خبر از قدرتی معادل۱۹۱۴ اسب بخارو گشتاور ۱۹۶۹ پوندی در این خودرو می‌دهد.

