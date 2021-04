به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سطح تحمل انسان‌ها در برابر لحظات ترسناک متفاوت است؛ ترس تا مغز استخوان عده‌ای با دیدن اندکی خون نفوذ می‌کند و بعضی هم به هیچ عنوان از آدرنالین سیراب نمی‌شوند، اما میان هر دو گروه در مورد یک مورد اتفاق نظر وجود دارد؛ اینکه فیلم‌های کمدی ترسناک با داشتن لحظات مفرح، لذت‌بخش‌ترند.

این بار به سراغ معرفی فیلم‌های کمدی ترسناک برای افراد حساس و کم تحمل رفته ایم؛ به تماشای آن‌ها بنشینید، مقدار مناسبی از وحشت را تجربه کنید و خیالتان راحت باشد که کابوس‌های شبانه به سراغتان نمی‌آید.

روز مرگت مبارک (Happy Death Day ۲۰۱۷)

روز مرگت مبارک یک اسلشر مدرن و کمدی است که خیلی خودش را جدی نمی‌گیرد و روایتی کاملاً مشخص و سرگرم‌کننده دارد. ماجرا درباره «تری گلبمن» دانشجوی جوانی است که در یک گره زمانی گیر افتاده؛ او در روز تولدش کشته می‌شود و این داستان بار‌ها و بار‌ها تکرار می‌شود تا با کشف جزئیاتِ بیش‌تر، قاتلش را شناسایی کند.

روز مرگت مبارک در واقع یک تریلر دخترانه دوست‌داشتنی ست. قسمت دوم این فیلم در فوریه ۲۰۱۹ منتشر شد و از قسمت اول ترسناک‌تر نیست؛ این یعنی فرنچایز می‌داند دقیقاً مخاطبانش چه چیزی می‌خواهند.

توصیه منصفانه: روز مرگت مبارک کمدی ترسناکی است که نیاز شما برای تماشای چند سکانس ترسناک را برطرف می‌کند، اما این داستان کمدی و بازی درخشان «جسیکا راث» است که شما را تا پایان فیلم میخکوب می‌کند.

بدن‌های گرم (Warm Bodies ۲۰۱۳)

در بیش‌تر فیلم‌های آخرالزمانی زامبی‌ها موجوداتی وحشتناک و بی‌احساس نشان داده می‌شوند، اما اگر یکی از زامبی‌ها عاشق شود چه اتفاقی می‌افتد؟ سازندگان فیلم بدن‌های گرم به این سوال پاسخ جذاب و دوست‌داشتنی دادند.

ماجرا درباره زامبی بی‌عقلی به نام «آر» است که عاشق یک انسان می‌شود (جولی با بازی ترسا پالمر). با قوی شدن عشق میانشان، احساسات انسانی بیش‌تری در «آر» زنده می‌شود.

توصیه منصفانه: بدن‌های گرم یک کمدی زامبی محور و دور از کلیشه‌های مرسوم است؛ بنابراین حتی برای طرفداران The Walking Dead هم می‌تواند جذاب باشد.

شیطان کوچک (Little Evil ۲۰۱۷)

شیطان کوچکِ نتفلیکس برداشت هجوآمیزی از این مضمون است که بچه‌ها به عنوان موجوداتی معصوم می‌توانند تا چه اندازه شرور و خطرناک باشند.

ماجرا درباره گری (آدام اسکات) ناپدری پارانویید لوکاس است که فکر می‌کند پسرخوانده‌اش یک شیطان است. از اینجا به بعد شاهد کش‌وقوس و‌ها درگیری‌های میان این دو موجود عجیب‌وغریب برای از میان برداشتن هم هستیم. البته نگران نباشید، چون میزان ترسناک بودن فیلم اصلاً به‌اندازه‌ای نیست که چند شب کابوس ببینید.

توصیه منصفانه: دیوانه کننده، اما خنده‌دارتر از چیزی ست که فکرش را می‌کنید پس با خیال راحت از تماشایش لذت ببرید.

کلبه‌ای در جنگل (The Cabin in the Woods ۲۰۱۲)

کلبه‌ای در جنگل را می‌توان با گذشت سال‌ها یک کالت تمام‌عیار دانست. ماجرا درباره یک سفر جالب بر اساس کلیشه‌های ژانر ترسناک، با سطح غیرمنتظره‌ای از هوش و ذکاوت است.

گروهی دختر و پسر جوان فکر می‌کنند در حال گذراندن تعطیلاتشان در کلبه‌ای جنگلی هستند. فارغ از اینکه به عنوان بخشی از یک آزمایش مسخره برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت بشریت، کنترل می‌شوند.

توصیه منصفانه: این فیلم با زیر پا گذاشتن قواعد تکراری درباره شخصیت‌های «مسخره»، «خنده‌دار» و «پاک‌دامن»، ملغمه عجیب‌وغریبی از لحظات کمدی و ترسناک و به طرز شگفت‌انگیزی خوب است.

بیشتر بخوانید

کرامپوس (Krampus ۲۰۱۵)

اگر به شوخی سیاه زنده شدن اسباب‌بازی‌های کریسمس و تبدیل‌شدن به قاتل‌های زنجیره‌ای علاقه دارید، این فیلم مناسب شماست. ماجرا این کمدی ترسناک درباره خانواده‌ای ست که از آمدن بابانوئل ناامید شدند و حالا گیر هیولایی به نام کرامپوس می‌افتند.

توصیه منصفانه: در این فیلم به جز لحظاتی که از هیولا‌ها وحشت می‌کنید چیز زیادی برای ترسیدن وجود ندارد. شاید وقت آن رسیده که در تعطیلات کریسمس Krampus را جایگزین A Nightmare Before Christmas کنید.

شان می‌میرد (Shaun of the Dead ۲۰۰۴)

شان می‌میرد با گذشت ۱۵ سال هنوز هم یکی از بهترین کلاسیک‌های خونین است (با تاکید ویژه بر واژه خونین). ماجرای فیلم در لندن اتفاق می‌افتد و درباره فروشنده‌ای به نام شان است که فکر می‌کند با از دست دادن شغلش دنیا به پایان می‌رسد فارغ از اینکه به زودی پای زامبی‌ها به شهرش باز می‌شود.

توصیه منصفانه: این فیلم برای سکته دادن شما از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند. البته به من اعتماد کنید، چون طنز ویژه بریتانیایی‌اش این لحظات را برای شما قابل‌تحمل می‌کند.

دختران نهایی (The Final Girls ۲۰۱۵)

یک کمدی اسلشر که مفهوم Final Girl یا آخرین زنی که همیشه از دست قاتل‌های سریالی جان سالم به درمی‌برد را کاملاً دگرگون می‌کند. ماجرا درباره گروهی از دوستان است که در یک فیلم دهه ۸۰ به نام Camp Bloodbath گرفتار می‌شوند. مکس که اتفاقاً مادرش بازیگر اصلی فیلم است به عنوان آخرین دختر انتخاب می‌شود.

توصیه منصفانه: دختران نهایی یک اسلشر تمام‌عیار است؛ بنابراین انتظار مرگ‌های غیر منتظره با قمه را داشته باشید، اما نگران نباشید، چون قتل‌عام‌ها خیلی خونین نیستند. در عوض با لحظات مفرحی روبه‌رو خواهید شد.

منبع:ویجیاتو

انتهای پیام/