باشگاه خبرنگاران جوان ـ پژوهشها نشان میدهد که رعایت یک رژیم غذایی گیاهی سالم (پس از تشخیص سرطان پروستات) در افراد میتواند به جلوگیری از پیشرفت یا عود بیماری کمک کند.
تحقیقات نشان میدهد مردانی که رژیم غذایی سرشار از میوهها، سبزیجات و غلات کامل دارند، در مقایسه با مردانی که کمترین میزان سبزیجات را در برنامه غذایی خود مصرف میکنند، ۵۲ درصد کمتر در معرض خطر پیشرفت سرطان قرار دارند و خطر عود بیماری ۵۳ درصد در آنها کمتر است.
این یافتهها به حفظ سلامت و کاهش عوارض شایعترین سرطانی که مردان با آن مواجه هستند، کمک میکند. پیروی از یک رژیم غذایی حاوی سبزیجات، در پیشگیری از ابتلا به سایر بیماریهای مزمن نیز مؤثر است.
رژیمهای غذایی حاوی گوشت قرمز، لبنیات و چربیهای حیوانی اغلب با پیشرفت سرطان پروستات همراه هستند. گوشت قرمز (گوشت گاو و گوسفند) سرطان پروستات را به سمت تهاجمی شدن سوق میدهند. علاوه بر این، رژیمهای غذایی سرشار از پروتئین حیوانی ممکن است مقاومت به انسولین را نیز افزایش دهند.
رژیمهای گیاهخواری سالم که شامل سبزیجات، میوهها، حبوبات و غلات کامل است، علاوه بر اینکه در کاهش خطر پیشرفت و عود سرطان پروستات نقش دارند، دارای فواید متعددی از جمله کاهش دیابت، کاهش بیماریهای قلبی عروقی و کمتر شدن نرخ مرگ و میر هستند. افزون بر این، شواهد بیولوژیکی نشان میدهد رژیمهای غذایی مبتنی بر گیاهخواری، سالمتر هستند و میتوانند سیستم ایمنی بدن را تقویت کنند.
توصیه میشود افراد تابع یک سبک زندگی سالم باشند تا از انواع بیماریها دور باشند؛ ورزش کنند، سیگار نکشند، غذاهای سالم و مفید مصرف کنند و استرس خود را کنترل کنند. سبک زندگی سالم به طور کلی خطر عود و پیشرفت سرطان را کاهش میدهد.
منبع: خبرآنلاین