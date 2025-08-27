نمایندگان مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای مشترک به تصمیم دولت مبنی‌بر عدم کلنگ‌زنی قطعه ۸ آزادراه شیراز اصفهان واکنش نشان دادند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

مردم شریف حوزه انتخابیه شیراز و زرقان

با سلام و احترام

علی‌رغم پیگیری‌های متعدد برای کلنگ‌زنی قطعه ۸ آزادراه شیراز اصفهان و تصویب مشارکت وزارت راه و وزارت دفاع در هیات دولت و انعقاد قرارداد بین این دو وزارتخانه، اطلاع یافتیم که در سفر وزیر محترم راه و شهرسازی به شیراز فقط بنا بر افتتاح قطعه ۷ این آزادراه است و بنایی برای کلنگ‌زنی قطعه ۸ وجود ندارد.

از آنجا که این اقدام خلاف قرار‌ها و پیگیری‌های قبلی است و عدم کلنگ‌زنی قطعه ۸، احداث قطعه اول آزادراه شیراز بوشهر را نیز به تعویق می‌اندازد، ضمن تبریک هفته دولت به همه دولتمردان و احترام به وزیر محترم و مسئولین استانی، برای احترام به مطالبه و خواست مردم از شرکت در مراسم افتتاح قطعه ۷ آزادراه شیراز اصفهان معذوریم.

منبع: روابط عمومی دفتر نمایندگان مجلس

