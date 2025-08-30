فرماندار سلسله گفت: در هفته دولت ۲۵ پروژه افتتاح شد که ۱۵۴ میلیارد تومان اعتبار به آن‌ها تخصیص داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر مریم ملکی صادقی فرماندار شهرستان سلسله امروز گفت: این شهرستان با ۱۵۰۲ کیلومتر مربع مساحت دارد که از دو بخش فیروزآباد و مرکزی با ۶ دهستان و ۲۷۱ روستا است.

صادقی افزود: ۷۷۱۷۷ نفر ساکن در سلسله بوده که ۳۹ هزار جمعیت شهری و ۳۸ هزار هم روستایی هستند.

وی بیان کرد: ماهیان سردآبی و گرم، کلزا، چغندر، گردو، عسل و زعفران محصولات مهم شهرستان است و رتبه دوم تولید کلزا در استان را دارد.

فرماندار شهرستان سلسله اظهار کرد: در حوزه گردشگری قلعه مظفری، سراب هنام، حمام نیازآباد و.. است.

صادقی گفت: یکی از مطالبات تاریخی سلسله تونل اسپژ است که ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه نیاز دارد و دومین خواسته تصفیه خانه است که تا دو سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

وی بیان کرد: در هفته دولت ۲۵ پروژه افتتاح شد که ۱۵۴ میلیارد تومان اعتبار به آن‌ها تخصیص داده شده است.

